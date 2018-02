Kárpátalja ma: kátyúfotó-pályázat

Készítsünk fotókat az útjainkat elborító kátyúrengetegről, és küldjük el a képeket a közútkezelő szolgálat oldalára – biztatja a kárpátaljaiakat Hennagyij Moszkal, a megye kormányzója.

Egyre katasztrofálisabb a kárpátaljai utak állapota, az ígért felújítások pedig váratnak magukra.

Még 2016-ban fogadták el azt a kísérleti jellegű finanszírozási modellt, melynek keretében a helyben keletkező vámbevételtöbblet ötven százalékát az adott régió útjainak fenntartására, illetve útépítésre fordítják. Ezt az összeget az Ukrán Autóutak Szolgálata idén a nemzetközi jelentőségű utak javítására utalná. Emellett akadályozzák a javítási munkálatok elindítását. Fotókat és videókat követelnek a kátyúkról és az úthibákról. Ebben kéri a kormányzó a lakosság segítségét.

Ne hagyjuk bizonyítékok nélkül a közútkezelő szolgálatot! Ragadjon fényképezőgépet Ön is, s küldje el fotóit – a helyszínt megjelölve – a kae@ukravtodor.gov.ua, valamint a press@ukravtodor.gov.ua e-mail címre. Amennyiben a felvételeket a nagyközönséggel is megosztaná, juttassa el azokat szerkesztőségünkhöz (karpatalja.ma@gmail.com)! A látványos krátereket Facebook-oldalunkon is viszontláthatják.

Kárpátalja.ma