Kárpátalja ma: “kék lagúna” a Nagybereznai járásban

Vidékünk egyik kevéssé ismert természeti képződménye különleges színe miatt kapta a kék lagúna elnevezést a turistáktól.

A Nagybereznai járásban található Sóhát (Csornoholova) községtől néhány kilométernyire, nehezen megközelíthető, vadregényes környezetben bukkanhat rá az utazó a Ljuta folyó szépséges szakaszára. A sziklatömbök közül alázúduló vízesés alatt képződött kis öbölben élénk zöldeskék színű a kristálytiszta víz. Aki nem éri be a különleges látvánnyal, akár meg is mártózhat a folyóban, habár a víz a nyári időszakban is meglehetősen hűs, az öböl mélysége pedig helyenként eléri a 3 métert.

A Sóháton kirándulóknak érdemes megtekinteniük a község fő nevezetességét, a Szent Miklós tiszteletére 1794-ben emelt görögkatolikus fatemplomot is.

Kárpátalja.ma