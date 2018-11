Kárpátalja ma: kezdetét vette a síszezon Bukovelen

A bukoveli síparadicsom november 30-án megnyitotta több pályáját – tájékoztat honlapján a sportkomplexum.

Az egész országban és a határokon túl is ismert üdülőközpont a szokatlan, késő őszi erős lehűlésnek köszönhetően felkészítette az aktív téli sportok kedvelői számára pályáit. Az 5B és 12B jelzésű pályákat, a rajtuk lévő felvonókat már a kora reggeli órákban üzembe helyezték.

Bukovelen kívül más síparadicsomok pályáit is vastag hótakaró fedi. A Drahobrat üdülő online felvételeit megtekintve látható, hogy a közeljövőben ott is beindulhat a síszezon, így a közelgő hosszú hétvégéket, ünnepeket akár az egyik Kárpátokbeli síparadicsomban is eltölthetik az aktív téli kikapcsolódás kedvelői. Tehát sílécre, szánkóra fel, töltse aktívan a hétvégéket az Ukrán-Kárpátok erdeiben.

Kárpátalja.ma