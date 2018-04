Kárpátalja ma: összefogtak a nagylucskai romák

A Munkácsi járás Nagylucska település roma közössége összefogott, és közösen, saját kezűleg javítottak az út minőségén. A megmozduláshoz az egész falu apraja-nagyja csatlakozott – közölte a zakarpattya.net.ua hírportál április 23-án.

Két nap alatt három utcát, közel egy kilométeres szakaszt szórtak be kaviccsal.

Az infrastrukturális probléma megoldása érdekében a roma közösség mellett a Rozvitok érdekvédelmi alapítvány és a helyi önkormányzat is beszállt a munkálatokba. A Nagylucskai Községi Tanács pénzügyi segítséget nyújtott a kavics megvásárlásához, hogy ezáltal is támogassa a romák fejlesztési törekvéseit.

Kárpátalja.ma