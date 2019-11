Kárpátalja ma: újborfesztivál Ungváron

Kárpátalján szinte minden hétvégére jut egy vásár vagy egy nagyszabású kulturális program. A helyi turizmus szemlátomásra bővül és fejlődik. Így megyénk városai igyekeznek érdekesebbnél érdekesebb programokkal előrukkolni.

A mostani hétvégén is egy újborfesztivált rendeznek megyénkben. A beregszászi után, most november 15-e és 17-e között Ungváron várják a borkedvelőket. A három napos rendezvénysorozatnak két helyszíne is van: a Bagolyfészek borpincéiben és a Rákóczi Ferenc utcán várják a vendégeket.

A vásáron a megannyi bor mellett kóstolhatunk helyi sajtkülönlegességeket, édességeket, mézet, házi kolbászt és sonkát. Emellett a megszokott szuvenírek és a grillezett húsok is jelen vannak. A feszt második napján és a zárókoncerten helyi előadók lépnek fel, a többi közt a Rokas, az Ancja és a Vandor zenekar. Az ungvári újborfesztivált a Kárpátaljai Magán Borászok Egyesülete szervezte, az Ungvári Városi Tanács támogatásával.