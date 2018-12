Kárpátalja ma: vásáridőszak

A karácsonyi és újévi vásároknak nagy hagyománya van világszerte, de különösen Európában. A forralt bor és a mézeskalács illata, a karácsonyi fények és díszek csillogása, a nem mindennapi kézműves termékek színes kavalkádja megannyi turistát vonzanak be a vásárforgatagba.

A kárpátaljai városokban is szeretnék, ha szokásba jönne a karácsonyi és újévi vásárok rendezése. A szomszédos megye központjában, Lembergben már évtizedek óta fergeteges újévi bazárt szerveznek, ahová szinte az ország minden részéről érkeznek látogatók. Vidékünkön idén Huszt (december 30. – január 10.), Ungvár (december 28. – január 14.) és Beregszász (december 29–31.) központi terein rendeznek vásárt az év vége és az ortodox karácsony közeledtével. Emellett Munkácson a Győzelem parkban január 9–14. rendezik a „Cservene vino” fesztivált (magyar fordításban: Vörösborfesztivál), mely évente több tízezer utazót vonz a városba. Beregszászban az elmúlt hetekben minden vasárnap meggyújtották a város adventi koszorújának egy-egy gyertyáját a Közös Advent programsorozat keretén belül, ahol minden hétvégén gyerekprogramokkal és előadásokkal várták az érdeklődőket.

Mint minden téli vásárban, úgy nálunk is szép számmal vannak forralt bort, mézeskalácsot, kézműves ajándéktárgyakat, fenyődíszeket és más karácsonyi, újévi dekorációkat árusító standok, továbbá a finom ételeket kínáló asztalokból is akad bőven. Megyeközpontunkban mától látogatható meg az év végi vásár a megújult, feldíszített Petőfi téren. A bejáratnál a szervezők egy fotósarkot is kialakítottak, melynél nagy örömmel kattintgatnak kicsik és nagyok egyaránt. Míg a kicsik a pózolgatással vannak elfoglalva, az idősebbek az ünnepnapokra hangolódnak: ízesített forró italokat és más lélekmelegítőket iszogatnak, ajándékokat vásárolnak szeretteiknek.

Igaz, hogy vidékünkön csak pár éve szerveznek újévi bazárokat, de a borfesztiváloknak nagy tradíciója van. A munkácsi borfesztivált már több mint 20 éve rendezik meg, melyre az ország minden pontjáról érkeznek látogatók. Talán néhány év múlva a beregszászi, az ungvári vagy más városok téli programjai is többezres tömegeket vonzanak majd.

Kárpátalja.ma