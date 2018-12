Kárpátalja ma: vasműves múzeum nyílik Munkácson

A vas széleskörű felhasználását, annak megmunkálását bemutató múzeum nyílik a munkácsi várban – számolt be a Palanok Történelmi Múzeum igazgatóhelyettese, Tarasz Szinyavszkij, december 4-én.

A mukachevo.net hírportálnak adott interjújában elmondta, hogy a vármúzeum újabb részlege még nem áll készen a turisták fogadására, de a közeljövőben megnyitják az új kiállítótermet, ahol már most megannyi öntöttvas használati tárgy található. Az öntvények közt vannak vasalók, melyek súlya 5-10 kg között mozog, és a múltban parázzsal töltötték, forrósították fel őket használat előtt. Továbbá mérlegek, melyek nem csak pontossága, hanem egyedi formatervezése is lenyűgöző. A kisebb használati tárgyak mellett a kiállítóteremben megannyi fatüzelésű kályha van, melyek még Mária Terézia korszakából származnak és vidékünk egyik műhelyében készültek. A műhely a most Kölcsény nevet viselő településen helyezkedett el, és az ott készült öntvénykályhákra a „Munkats” feliratot tették fel, illetve sorozatszámmal látták el őket. A 19. században az öntöttvas kályhák nagy népszerűségnek örvendtek Európa-szerte, több modell egy kis polccal is rendelkezett, melyben felmelegítették az ételeket, italokat. Először a vasművesek egyszerű kályhákat készítettek, melyeken még nem voltak díszítő elemek, de azok nem szállhattak versenybe a cizellált cserépkályhákkal. Ezért később állatfigurákkal, levelekkel, virágokkal díszítették remekműveiket, melyeken akár egy-egy történetet is meg tudtak formázni.

A jövőben a kölcsényi mesterek munkáiból is láthatnak majd darabokat a munkácsi várba látogatók, az ott kiállított megannyi látnivaló mellett, melyek bemutatják vidékünk történetét.

Kárpátalja.ma