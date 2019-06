Kárpátaljai vállalkozások: a Tender Centrum

Vállalkozás a vállalkozókért. Röviden így tudnám megfogalmazni a három éve működő Tender Centrum tevékenységét. Az agilis fiatalokból álló szervezet fő profilja ugyanis a pályázatírás, az üzleti terv készítés, a vállalkozásfejlesztés, a céges adminisztráció.

A beregszászi központtal működő, ám egész Kárpátalja területét lefedő Tender Centrumot Lőrinc Péter alapító tag és főmunkatárs mutatta be.

– Mielőtt rátérnénk a vállalkozásra, te is mutatkozz be nekünk! Mit tudhatunk rólad?

– Nagyberegi származású vagyok. A helyi általános iskola elvégzése után a Nagyberegi Református Líceumba jártam, ott szereztem 2009-ben érettségi bizonyítványt. Ezt követően a Rovnói Állami Egyetem vállalkozásfejlesztés szakán tanultam tovább. Az első három évet nappali tagozaton végeztem el, az utolsó esztendőt levelezőn, mert időközben megnősültem és munkába álltam.

– Hol helyezkedtél el?

– Fél évet dolgoztam egy telefonalkatrészeket forgalmazó cégnél, majd a Nagyberegi Református Egyházközség munkatársa lettem. Akkor nyílt meg a gyülekezet ifjúsági háza, amelyben pályázatírással, programszervezéssel, adminisztratív feladatok elvégzésével foglalkoztam. Idővel más egyházközségek is felkértek pályázatírásra. 2015 áprilisától pedig a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete munkatársa lettem, ahol hasonló feladatokat láttam el, mint a nagyberegi egyházközségnél. Mivel az egyesületnél jóval több és bonyolultabb pályázatot és programot kellett lebonyolítani, sokat fejlődtem az ott eltöltött két év alatt.

– Mikor váltottál munkahelyet?

– Még a nagycsaládos egyesületnél dolgoztam, amikor 2016-ban három barátommal megalapítottuk a Tender Centrumot. Sokan azt hiszik, hogy azért hoztuk létre vállalkozást, mert akkoriban indult az Egán Ede Gazdaságfejlesztési Program. De ez nem így van. Már hamarabb is foglalkoztam pályázatírással, tetszett is ez a tevékenység, s ezért döntöttem úgy, hogy létrehozok egy vállalkozást. Miután bejegyeztük a Tender Centrumot, irodát béreltünk, s hozzáláttunk a munkához. Facebookon, interneten, szórólapokon keresztül adtunk hírt magunkról. Az első Egán Ede pályázatok megírása jó kezdésnek bizonyult és megalapozta a hírnevünket.

– A gazdaságfejlesztési pályázatok mellett milyen jellegű pályázatokat írtok?

– Civil és egyházi szervezetekkel dolgozunk együtt. Európai Uniós pályázatokba is bekapcsolódunk. Jól ismerjük a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő rendszerét.

– Hogyan profitáltok a pályázatírásból?

– Minden egyes megírt projekt után díjat kapunk a megbízótól, ha pedig nyer a beadott pályázat, sikerdíjban részesülünk, ami a megnyert összeg két százaléka. Úgy látjuk, hogy a Tender Center a hasonló cégekhez képest kisebb árakkal dolgozik. Emellett munkatársaink segítőkészek, felkészültek, keresztyén szelleműek, ami szintén hozzájárul ahhoz, hogy visszatérő klienseink vannak.

– Ha már szóba kerültek az ügyfelek: kik és milyen célokkal fordulnak hozzátok?

– Kárpátalja számos településéről érkeznek hozzánk magyar ajkú megbízók. Vannak, akik konkrét tervekkel jönnek, tudják, hogy mit akarnak fejleszteni, mire akarnak pályázni. Ilyen esetben nekünk is könnyebb dolgunk van. Mások tőlünk várják, hogy javaslatot tegyünk a vállalkozásuk fejlesztésre.

– Milyen tevékenységet végeztek a pályázatíráson kívül?

– Vállalkozásfejlesztést, üzleti tervek készítését, cégek adminisztratív jellegű feladatainak elvégzését vállaljuk.

– Hány főnek ad munkát a vállalkozás?

– Három főmunkatársa van jelenleg a Tender Centrumnak: rajtam kívül Pataki Gábor és Tominec Mihály. Mellettük vannak külsős munkatársaink is. Egy-egy időszakban akár tízen is foglalkozunk pályázatírással. Van, aki a földművelés területén tapasztalt, más a pénzügyi kérdésekben, vagy a menedzsmentben van otthon. Angol, magyar és ukrán nyelvtudással rendelkező csapatunk van. A feleségem, Izolda könyvvitelt is tanult, ő is bekapcsolódik időnként a munkánkba.

– Az ukrán állam által meghirdetett pályázatokkal is foglalkoztok?

– Egyelőre ez még nem része a tevékenységünknek. Ám nyitottak vagyunk ezen a területen is. Folyamatosan ötletelünk, s azon gondolkodunk, hogy hogyan bővíthetnénk a Tender Centrum nyújtotta szolgáltatásokat.

– Hogy érzed magad a Tender Centrumban?

– Szeretem a munkámat, megtaláltam benne az elképzeléseimet.

– Ezt örömmel hallom! Sok sikert kívánok a Tender Centrum további működtetéséhez!

Marosi Anita

Kárpátalja.ma