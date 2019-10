Kárpátaljai vállalkozások: ID SYSTEM LTD.

„Mesterségünk: intelligencia” – jelmondattal működik a 2006-ban létrehozott beregszászi vállalkozás, az ID SYSTEM LTD. Az elsősorban plasztikkártyák, mágneskártyák, chipkártyák, vonalkódok előállításával és rendszerbe illesztésével; valamint beléptető rendszerek megtervezésével, kivitelezésével és üzemeltetésével foglalkozó vállalkozás tevékenységéről Makuk János igazgatóval beszélgettem.

– Jancsi, te már többször is voltál interjúalanyom. Először, mint nagycsaládos apukával találkozhattak veled a Kárpátalja.ma olvasói, majd a Beregszászi Járási Máltai Szeretetszolgálat vezetőjeként mutattalak be. Most ismét új oldaladról ismerhetünk meg: az ID SYSTEM LTD. igazgatójaként. Menjünk vissza a kezdetekig, a vállalkozás beindításáig.

– Egy beregszászi baráti csapat a magyarországi anyavállalat, a Sárkány Informatikai Zrt. segítségével – ők adták a szakmai hátteret – 2006-ban hozta létre a vállalkozást. Jelenleg öten vagyunk benne.

– Milyen céllal jött létre az ID SYSTEM LTD.?

– Első lépésben reklámjellegű plasztikkártyákat gyártottunk üzleteknek, cégeknek. Az anyavállalattól kaptunk ehhez szükséges gépeket, illetve egy kijevi partnercégtől vásároltunk új technológiákat.

– Honnan szereztétek meg a kellő tudást a kártyák elkészítéséhez és a további fejlődéshez?

– Hazai és külföldi kiállításokon vettünk részt. Kijevben, Budapesten, Milánóban is jártunk információszerzés céljából. Sok érdekességet, technikát, terméket láttunk, ami nekünk nagyon megtetszett. Ugyanakkor rá kellett jönnünk, hogy a terveinkkel megelőzzük a korunkat: a nyugaton már elterjedt technikára a kárpátaljai piac még nem vevő. Idővel ide is eljutnak majd ezek az eszközök, de erre még várni kell néhány évet.

– Mire gondolsz? Mondj erre egy példát!

– A plasztikkártyák után chipkártyák gyártásába kezdtünk, majd áttértünk a beléptető rendszerek tervezésére, telepítésére és fenntartására. Erre eleinte alig volt igény Kárpátalján. Az első ilyen rendszert a Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnáziumban építettük ki 12 évvel ezelőtt. Ajándékba adtuk az intézménynek, hogy népszerűsítsük a rendszert.

– Sikerrel jártatok?

– Igen. Azóta Kárpátalja-szerte meghonosodott a beléptető rendszer. Gyárakban, iskolákban is alkalmazzák. A bejáratnál kártyaleolvasókat helyezünk el. A szükséges kártyát csak az arra jogosultak kapják meg.

– Miért érdemes telepíteni?

– A rendszer segítségével ellenőrizhető az alkalmazottaknak a munkahelyen eltöltött ideje; vagy éppen a diákok és tanárok iskolába érkezése és távozása. Munkaidő-nyilvántartási, termeléskövetési rendszerekkel bővíthető ki a program. Emellett a rendszer biztonságot ad az adott intézménynek, hiszen csak az léphet be a területére, akinek kártyája van. Erről digitális dokumentáció készül, melyet kamerafelvétellel is ki lehet egészíteni.

– Hogyan lehet követni a rendszer működését?

– Online, egy biztonságos szerveren keresztül működik a rendszer. Akinek jogosultsága van erre, az bármikor megtekintheti az adatokat. A rendszer működtetését egy másik szoftveren keresztül felügyeljük. Gyakran hamarabb észrevesszük a hibát, mint maga a felhasználó.

– Ezek szerint megtervezitek, telepítitek és felügyelitek a beléptető rendszert?

– Így van. Minden rendszer egyedi, az adott intézményre szabott. Miután kitelepítjük, mi ellenőrizzük a megfelelő működést is. Így a megrendelőnek nem kell külön számítógépet fenntartania emiatt, s nem szükséges informatikust alkalmaznia.

– Mennyire elterjedt a technika Kárpátalján?

– Jelenleg van több olyan telephelyünk, ahol egyszerre három rendszer is működik. Kárpátalja mellett Magyarországon is jelen vagyunk.

– Hogyan alakult a vállalkozás az évek alatt?

– A vállalat életében folyamatos a változás: Munkatársak, partnerek, megrendelők és tevékenység területén egyaránt. A gazdasági válság arra kényszerített bennünket, hogy még több lábon álljuk. Volt olyan időszak, amikor a meglévő szolgáltatásaink mellett nyomtatók javítását is elvállaltuk. Aztán jött a lézergravírozás, a pecsétek, karszalagok készítése, a könyvkötés, a rendezvényeken való beléptetés.

– Ez utóbbi mit jelent?

– Kárpátalján már számos, nagy tömeget megmozgató rendezvény van. Egyre inkább elterjedt ezeken a magas szintű beléptetés biztosítása. Ez azt jelenti, hogy akkor nyereséges egy fesztivál, ha minél inkább ki tudják zárni a bliccelőket, akik fizetés nélkül akarnak belógni a programokra. Ennek teljes körű rendszerét tudjuk kínálni.

– Hol alkalmaztátok ezt legutóbb?

– Augusztusban részt vettünk Tiszapéterfalván az IszFeszten, ahol mi biztosítottuk a beléptetést. Saját gyártású, egyedi algoritmusú, vonalkódos karszalagokat alkalmaztunk, melyeket egy leolvasó rendszerrel azonosítottunk. Csak az léphetett be a fesztivál területére, aki jegyet váltott rá. Többen is megdicsértek bennünket a korszerű és hatékony biztonsági rendszerért.

– Hogyan tovább?

– Vannak terveink. Nagyon jó találmány például a digitális pénztárcaként használható karszalag. Fesztiválokon ezzel könnyen kiszűrhető a lopás. Az előre feltölthető karszalagtól kezdve az utólag való fizetésen keresztül ezeknek is több verziója van. Szívesen gyártanánk ilyet, de ez Kárpátaljától még messze van. A másik tervünk egy újfajta nyomtatási technológia bevezetése, mellyel fotóminőségben bármilyen anyagra nyomtathatunk. Az ehhez szükséges gépezet azonban olyan sokba kerül, hogy csak pályázat útján tudjuk azt beszerezni.

– Vagy ti magatok elkészítitek a gépet. Úgy tudom, ez sem ritka a vállalkozásotokban.

– Valóban. A gépeink egy részét mi magunk barkácsoltuk össze. Van olyan, ami már tíz éve folyamatosan működik. Nagyon szeretek tervezni és új gépeket kitalálni.

– Hogy látod az ID SYSTEM LTD. jövőjét?

– Továbbra is a beléptetőrendszerek telepítése, fenntartása a fő szolgáltatásunk. Igyekszünk ezt minél több iskolában, intézményben meghonosítani.

– Sok sikert kívánok a munkátokhoz!

Marosi Anita

Kárpátalja.ma