Kárpátaljai vállalkozások: Natura Manufactura

A szovjet világban a boltokban, áruházakban nem volt túl nagy választék a ruhaneműk, élelmiszerek, háztartási cikkek terén. Ha a cipőosztályra csizma érkezett, mindenki vásárolt belőle, s az egész iskola ugyanolyat hordott azon a télen, legfeljebb a méret változott. Aztán jött a rendszerváltás, amikor megnyíltak a határok, özönleni kezdett Kárpátaljára a külföldi áru, s mi vettük azt, ha kellett, ha nem. Pedig a minőség sok esetben kívánni valót hagyott maga után. Ma már sokan másképp gondolkodnak, s igyekeznek a kevesebb, néha több elv alapján színvonalasabb termékeket vásárolni. Egyre többször találkozhatunk vidékünkön házi készítésű vagy bioélelmiszerekkel, egyedi tervezésű ruhákkal és kiegészítőkkel, s egyéb kézműves portékákkal.

Noha ezeket egyelőre leginkább a turisták vásárolják, a helyi lakosság körében is egyre népszerűbbek.

Igaz ez a Natura Manufactura kínálatára is. A főként szépségápolási és dekortermékeket forgalmazó vállalkozás egyedülálló a Beregszászi járásban. A gyógynövényes szappanok, illatpárnák és egyéb különleges készítmények megálmodójával és működtetőjével, a Nagybégányban élő Szabó Nórával beszélgettem.

– „Minden két cserép levendulával kezdődött” – mondtad rögtön az interjú elején. Mit értettél ezen?

– Mindig is tetszett nekem a levendula. Hat évvel ezelőtt egy magyarországi kertészetben vásároltam két tövet belőle. Az egyik lavandula intermedia grosso, a másik lavandula angustifolia fajta volt. Részletesen kikérdeztem az őstermelő eladót, hogy hogyan lehet termeszteni a virágot. Elmondta, hogy az egyiket dugványozással, a másikat magról kell szaporítani. Aztán további kétszáz tövet hoztam még Tihanyból. Ma már 400 tő levendulám van, s további kétezer vár kiültetésre. A két eredeti anyatő is megvan még a kertben.

– Hogyan folytatódott a levendulás történeted?

– Miután beültettem a kertet, a ház elejét levendulával, rengeteg virágom lett. Az összeset nem használtam fel a házban, kidobni viszont sajnáltam. Ekkor jött az az ötletem, hogy magyarországi példára illatpárnácskákat készítek belőle. Magam varrtam meg a zsákocskát és tömtem meg szárított levendulával.

– Kiknek adtál belőle?

– Eleinte barátoknak, családtagoknak ajándékoztam, majd ők rendeltek tőlem újabbakat. Idővel eladásra is jutott belőle. Eddig közel háromszáz párnácska került ki a kezem közül. S ebben még nincs benne az idei virágtermés.

– Volt már levendulád, illatpárnád, de nem elégedtél meg ennyivel…

– Két évvel ezelőtt mindenáron ki akartam próbálni a szappankészítést. Utánanéztem a gyártási folyamatnak. Ezek után kis tételben megrendeltem az alapanyagokat, s megfőztem az első szappanokat.

– Milyen volt a szappanod fogadtatása?

– A kollégák, ismerősök tesztelték a terméket. Aki kipróbálta, pozitívan nyilatkozott róla. Volt, aki nehezen adta rá a fejét, hogy a szappanomat használja, de aztán annyira megszerette, hogy azóta is rendszeres megrendelőm.

– Milyen alapanyagokat használsz fel a szappanhoz? Persze, csak ha nem titok!

– Lúgot, természetes olajokat – olíva, kókusz, pálma, szőlőmag –, kakaóvajat, kecsketejet, mézet, kozmetikai pigmentet, gyógynövények főzetét. Ezeket egyrészt Kijevből, másrészt Budapestről rendelem meg. A kecsketej a szomszédból érkezik. A gyógynövények, a levendula, a zsálya, a citromfű, a menta, a körömvirág, a kamilla a kertemből származik.

– Milyen készítményeid vannak most?

– Hatféle állandó szappanom van: kecsketejes levendulás, kecsketejes geránium olajos, shea vajas, mézes kecsketejes, homoktövis körömvirággal és szőlőmagolaj zsályával. Van levendulapárnácskám, s lehet dekorszappanokat is rendelni. Legutóbb szappan virágcsokrot készítettem egy menyasszony számára; egy másik megrendelőm pedig fürdőbombát kért.

Az idei évig magát a levendulatöveket is eladtam. Most már megtartom magamnak, hogy minél több alapanyagom legyen.

Saját használatra készítek körömvirágkenőcsöt is. Ez nagyon jó égési sérülésekre, bőrproblémákra és aranyérre. Szívesen adok annak, akinek szüksége van rá.

– Hol lehet megtalálni a készítményeidet?

– Natura Manufactura néven működik a Facebook-oldalam, emellett Nagybégányban is kaphatóak a termékeim, valamint rendszeresen részt veszek fesztiválokon, vásárokon. Így még többen ismerhetik meg a tevékenységemet. Az a tapasztalatom, hogy a vásárlók szeretik megszagolni, megfogni a szappant.

– Hová került eddig a termékeidből?

– Főként kárpátaljai vevőim vannak, de külföldre, például Liechtensteinbe, Budapestre is eljutottak már a szappanjaim.

– Miért szeretik?

– Nem ragad, nem szárítja a bőrt. A kecsketejes levendulás szappant ekcémás kisgyermeknél próbálták ki. Volt, akinél az állandó használattal teljesen eltűnt a bőrbetegség, másoknál enyhítette a tüneteket. Ez a termék hat hónapos kortól használható. Van olyan szappanom is, amelyben sem színezék, sem illatanyag nincs azok kedvéért, akiknek érzékenyebb a bőre. A zsályásnak férfiasabb illata van, s nagyon jó pattanásos bőrre.

– Mondhatjuk, hogy a gyógynövények, főként a levendula, beköltöztek hozzátok?

– A családom is használja a termékeimet. Ha elutazunk, visszük magunkkal a szappant. Aki bejön hozzánk, rögön megérzi a házban a levendula illatát, ami számomra már teljesen természetessé vált.

– Mikor választottál nevet a tevékenységednek?

– Idén januártól használom a Natura Manufactura nevet. Azóta ezzel címkézzük fel a termékeket, így vagyok jelen a Facebook-on is. A szappanokra pecsét is kerül Natural felirattal, valamint alatta egy pillangóval. Már elkészültek a logóval ellátott új papírtasakok és táskák is. A tervek szerint ezentúl a levendulapárnácskákon is rajta lesz a vállalkozásom neve.

– Folyamatosan fejlődsz. Hogyan bővíted az ismereteidet?

– Miután népszerű lett a szappanom, elvégeztem a témában egy budapesti tanfolyamot. Emellett igyekszem felkeresni azokat a helyeket, ahol levendulával és más gyógynövényekkel foglalkoznak. Nemrég a magyarországi Dörgicsén jártam, ahol nyolc hektáron folytatnak levendula biogazdálkodást. A teljes feldolgozási folyamatát – szüret, lepárlás – megmutatták. Egy budapesti szappankészítő hölggyel is kapcsolatban vagyok, aki rendszeresen jó tanácsokkal lát el.

– Mennyire őrzik a szakmai titkokat?

– Ez változó. Amikor két évvel ezelőtt hozzákezdtem a szappankészítéshez, több magyarországi gyártónak is írtam. Volt, aki válaszra sem méltatott, mások segítettek.

– Milyen terveid vannak?

– Weboldalt szeretnék létrehozni, ahol fel tudnám tüntetni a termékeimet. A másik álmom, hogy legyen egy kis műhelyem, ugyanis jelenleg a konyhámban készítem a szappant. Emellett szeretnék egy nagyobb levendulaültetvényt létesíteni, hogy még több terméket, fürdősót, illatvizet, illóolajat tudjak előállítani.

– Sok sikert kívánok ehhez a különleges és értékes vállalkozáshoz!

