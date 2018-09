Könyvajánló: Szélhordta ​magyarok

Kahána Mózes: Szélhordta ​magyarok. Magvető, Budapest, 1971.

A ​Szélhordta magyarok az erdélyi korszak élményeit idézi föl – e novellák mind a nagy hírű Korunk hasábjain jelentek meg annak idején –; a Szovjetföldön című ciklus a Moldovai Köztársaság fővárosában, Kisinyovban, Kárpátalja központjában, Ungváron, illetve a szovjet fővárosban, Moszkvában a háború utáni tapasztalatok alapján keletkezett írásokat gyűjti egybe; végül a Késő szüret az idős író fiatalos alkotókedvének bizonyítéka – a legújabb termés. Ezeknek az írásoknak megkülönböztető jegyük a témaválasztás eredetisége; divatos szóval úgy mondhatnánk: információs érdekességük, értékük is van, a környezet, a tárgy, a jellemek a hétköznapok kohóiban formálódnak ugyan, ám a novellák mégis ismeretlen világokat fedeznek föl az olvasó számára. Ha az ízes nyelvi fordulatokkal teletűzdelt, olvasmányos stílus erényéről nem is szólnánk, már maga ez a témákban rejlő felfedezés-feltárás is izgalmas könyvvé tenné Kahána Mózes novellás kötetét. Az anekdota műfaji komponáló elvét a realista elbeszélésmód erényeivel szerencsésen ötvöző írói módszer egyéni, utánozhatatlan atmoszférát teremt e kötet valamennyi értékes írásában.