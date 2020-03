Kopogtató: Karanténban a nemzeti ünnep

„Soha le nem mondani, soha el nem csüggedni, ha kell, mindig újra kezdeni” – mondta Kossuth Lajos.

Kossuth üzenete nagyon is aktuális jelenlegi helyzetünket tekintve. Az elmúlt héten országos karantént vezettek be a koronavírus terjedésének megelőzése érdekében. Bezártak a tanintézmények, lezárják a határokat a külföldiek előtt, s betiltották a tömeges rendezvények lebonyolítását is. A felbolydult világban azonban ma  március 15-én van egy nép, kinek szívében az emlékezés tüze ég. Ez a nap, amikor joggal mondhatjuk, hogy soha nem csüggedünk, soha nem adjuk fel és mindig újrakezdünk, ha kell.

1848. március 15-e a magyar szabadság szimbóluma marad az egész Európa körében. Együtt emlékezünk azon eseményekre, melyek alapjaiban rengették meg a magyarság történelmét. Petőfi Sándor, Vasvári Pál, Jókai Mór, Bozzai Pál, Bulyovszky Ernő, Teleki Blanka – csupán néhány név a márciusi ifjak közül. Egy tucat nagyreményű fiatal, akik nem féltek kiengedni hangjukat a magyar név felemeléséért. Mindannyian hűek voltak Petőfi Nemzeti dalba foglalt gondolatához: „a magyar név megint szép lesz, méltó régi nagy hiréhez; mit rákentek a századok, lemossuk a gyalázatot!” Közös volt bennük a tenni akarás heve, a haza szeretete, a magyar név tisztára mosásának vágya. Hirdették eszméiket és pontokba foglalták akaratukat. A Múzeum kertjében pedig már tízezren skandálták, hogy Esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk! Ezek a fiatalok a végsőkig kitartottak március tizenötödike nemzeti egységet kívánó szelleme mellett.

Mi, XXI. századi emberek szerte a nagyvilágban együtt emlékezünk ezekre a hősökre. Ma együtt dobban minden magyar szíve. Ma díszbe öltözik a lelkünk, feltűzzük kokárdáinkat és fennszóval hirdetjük, hogy Tisztelet a bátraknak, tisztelet a hősöknek! Bár a karantén bevezetése miatt nem tarthatunk közös megemlékezéseket, nem alszik ki a bennünk lévő emlékezés tüze. Március 15-e a szívünkben ég ma.

Emlékezzünk méltóan az 1848-as szabadságharc hőseire. Tisztelet a bátraknak, tisztelet a hősöknek!

Mondik Márta

Kárpátalja.ma