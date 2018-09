Kopogtató: „ma már nincs kedvem…”

Honlapunkon, sőt, sorozatainkban többször előkerült már a helyi egészségügy mint téma. Hol a pozitívumait – melyekből igen kevés van –, hol pedig a negatívumait ecseteltük saját bőrünkön szerzett tapasztalatok által. Ezúttal egy sajnálatos esetet szeretnék megosztani kedves Olvasóinkkal, amely újból bizonyítja a helyzet súlyosságát – s még szépen fogalmaztam.

A minap arra kényszerültem, hogy felkeressem Beregszászban a családorvosomat arcüreggyulladás gyanújával. Érthetően ő rögtön egy beutalót adott, hogy készítsek röntgenfelvételt. Felkerestem a röntgenszobát, ahol meglepetésemre két kedves nővérke vagy asszisztens a folyosón ülve és beszélgetve vidáman közölte, hogy hiába jöttem, mert az orvos ma már nem készít több felvételt. Az ajtón kiírt munkarend szerint pedig bőven belefért volna az idejébe. Érdeklődtem, hogy vajon miért, s azt a választ kaptam, hogy nincs már kedve, mert elfáradt!!! Rákérdeztem még egyszer, mert gondoltam, nem jól értettem meg ukránul, hogy mit is akart. De sajnos igen. Jól értettem. A röntgenorvos mára több beteget nem fogad, mert nincs kedve, elfáradt már, s utasítottak, hogy menjek a kórház felvételi osztályára – jó száz méterrel odébb –, s ott elkészítik.

Elmentem, megkerestem a másik röntgenszobát, ahol az ajtó előtt egy helyi idős hölggyel találkoztam. Mint kiderült, ugyanabban a helyzetben van, csak őt személyesen a röntgenorvos utasította el, s irányította ide fáradtságra panaszkodva.

Kérdezem én, hogy miként engedheti meg magának egy egészségügyi dolgozó, aki elvileg arra tette fel az életét, hogy betegeken segítsen, hogy így bánjon a betegekkel? Jelen esetben jómagam, aki betegen, lázasan, fájdalomtól szenvedve s orvosi segítségben bízva megyek a klinikára, jártnyi erőm alig lévén, elmegyek, megcsináltatom a felvételt máshol csak azért, mert valakinek nincs kedve dolgozni.

Ez és sok hasonló oka van annak, amiért ott tart az egészségügy, ahol most van. Természetesen tisztelet most is a kivételnek, mert vannak igen rendes orvosok, akik odafigyelve a betegre elmagyarázzák állapotukat, az okokat, és (talán) megfelelő kezelést adnak. De sajnos mindig van néhány elrettentő példa.

René

Kárpátalja.ma