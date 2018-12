Kopogtató: meg ne alázd!

Advent van, közeleg a karácsony, és ilyenkor megindul az adománygyűjtő dömping. A rászorulók segítésével – amúgy egész évben – foglakozó szervezetek ekkortájt nagyobb eséllyel tudnak adományt szerezni a számukra. Az átlagember hétköznapok szennyében megszürkült szíve ilyenkor ugyanis tisztulni vágyik. A szívvel együtt pedig nyílik a pénztárca is: a boltok polcairól eggyel több csomag száraz élelmiszer, talán még egy tábla csoki is a bevásárlókosárba kerül. Adományozni jó dolog – segítség annak, aki kapja, jó érzés annak, aki adja.

DE, s igen, ez nagybetűs de. A nagy adakozási lázban is fontos, sőt, ilyenkor fontos igazán a tudatosság. Mielőtt szitkozódó kommentek sokaságát szabadítanám saját nyakamba, hadd szögezzem le: jó dolog, kell az adományozás, számos családnál, idősnél, gyermekotthonnál – és még sorolhatnánk – nagyon jól jön a csomag. Viszont nem mindegy, mit, hogyan, mikor adunk, s mit várunk (el) cserébe.

A Kárpátalján is népszerű cipősdoboz-akcióval rengeteg nehéz sorsú gyermeknek okozhatunk örömet. Már ha betartjuk az instrukciókat, s valóban azok a dolgok kerülnek a csomagba, melyeket a gyűjtést szervezők kérnek: gyerkőcöknek való, szép, kedves vagy épp finom holmik. Tartsuk szem előtt, hogy ajándék készül! Ebben az esetben elsősorban nem a háztartásban jól jövő kellékekre van szükség, hanem örömet szerző, vidámságot hozó tárgyakra. Nyugodtan gondolhatunk ilyenkor saját gyermekünkre, kistestvérünkre, keresztgyermekeinkre – azok a kicsik, akiknek a cipősdobozt viszi az angyal a fa alá, ugyanolyan gyermekek, mint a szívünknek kedvesek.

A ciposdoboz.hu részletes leírással segít eligazodni, mi kerüljön a csomagba.

Az oldal szerint a doboz tartalmazhat

mesekönyvet és ifjúsági könyveket, színezőt,

játékot (társasjátékot, kártyát, kockát, építőjátékot, foglalkoztató és készségfejlesztő játékot, babát, autót, labdát, ugrálókötelet, egyéb sporteszközt stb.),

higiéniai felszerelést (dezodort, tusfürdőt, sampont, fogkefét, fogkrémet, fésűt, kézkrémet), édességet (cukorkát, nyalókát, csokoládét, kekszet),

íróeszközt és egyéb iskolai felszereléseket (füzetet, tollat, filcet, zsírkrétát, színes ceruzát, vízfestéket, temperát, radírt, hegyezőt).

Ne tegyünk a csomagba

agresszivitásra késztető képeket, játékokat; pl.: játékpisztolyt, kést, pc-játékot,

konzervet, romlandó ételeket, gyümölcsöt,

törékeny tárgyat (tükröt, porcelánbabát stb.),

gyógyszereket,

sampon, testápoló, egyéb folyékony tárgy esetén tanácsos gondosan becsomagolni azt egy zárható tasakba, hogy sérülés, szivárgás esetén se tegye tönkre az egész ajándékcsomagot.

Mindig írjuk rá a csomagra, hogy milyen korú, nemű gyermeknek szántuk. Vidékünkön a Pulzus Rádió szervez nagyszabású cipősdoboz-akciót immár kilencedik esztendeje, több gyűjtőponttal, különböző programokkal kiegészítve. Ebben az esztendőben a központi rendezvény december 21-én lesz Beregszász főterén.

Vannak, akik a személyes adományozást részesítik előnyben, hiszen ilyenkor „élőben” láthatjuk azt, milyen hatást vált ki a felajánlás. Legalábbis számos esetben ez az elvárás: odamegyek, lepakolok, az adományozottak pedig szépen megköszönik, hálálkodnak, körbevezetnek stb. DE, és ez ismét egy nagybetűs de. Mindegy, hogy gyermek – vagy más otthonról beszélünk, ne feledjük, hogy az valóban az otthona az ott élő embereknek. Nem múzeum vagy állatkert, ahol pénzért – adományért – cserébe sétát tehetünk. Ott emberek, gyermekek élnek, mint nálunk, otthon, a családunkban. Ahol időnként bizony nem alkalmas látogatót fogadni. Pláne nem akkor, amikor – ha a legjobb szándék is vezérel – hirtelen ötlettől vezérelve, „meglepetésként” beállítunk.

Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy a gyermekotthonokban élőknek semmi szükségük a lomtalanításra szánt holmikra. Ők nem koldusok, hanem gyerekek. Ez ugyanígy igaz a többi intézményre is. Ne vigyünk nekik alig működő, törött játékokat, dobozba ömlesztett, hiányos kirakósokat vagy éppen megunt plüssöket. Utóbbi esetében gondoljuk csak meg: saját gyermekünk számára mit jelent? Mennyi az igazán fontos, amelyekkel együtt is alszik? Az állami gondozott gyerekek, bizony, pontosan ugyanolyanok, mint a szerető családi körben élők. Van nekik is egy-egy fontos, amelyikkel alszanak, melyet nem lehet elhagyni, amely kedves számukra – ez a plüssállat szerepe. Ha elemes játékot adunk, számítsunk rá, hogy – akárcsak a saját gyermekünk – a kicsi azonnal ki akarja majd próbálni: ezért tegyünk bele elemet!

Jussanak eszünkbe ezek az intézmények, amikor még jó állapotban lévő elektronikai készülékeinket cseréljük! A legtöbb helyen szükség lehet a működő mikróra, hűtőre, mosó- vagy számítógépre. Mindig jól jönnek a – nem lejárt szavatosságú és már nemcsak néhány napig jó – élelmiszerek is, főként a tartósak. A finomságok, melyek minket is megörvendeztetnek – csoki, szaloncukor, müzliszelet, gabonapehely, egy nagy darab finom sajt. Érdemes végiggondolni a bevásárlólistát, hogy adományozásunk ne csupán üres pénzkidobás legyen. Ebben igyekszik segíteni a Magyar Református Szeretetszolgálat Még jobb adni! kampánya. Érdemes megfogadni tanácsaikat:

Mire figyeljünk?

Olyan ételeket adjunk, melyeket:

mi is szívesen megennénk,

melyet nap mint nap fogyasztunk.

A minőség mellett ügyeljünk arra, hogy:

tartós, nem romlandó,

megfelelő csomagolású (bontatlan, nem sérült, konzerv, üveg, zacskós)

ennivalókat juttassunk el a rászorulóknak.

NE adományozzunk:

hamarosan lejáró szavatosságú termékeket,

rossz minőségű, silány alapanyagokból készített ennivalót,

kerüljük a kevés tojásból készített száraztésztát,

kerüljük a magas cukortartalmú, sok adalékanyagot, tartósítószert, ízfokozót tartalmazó ételeket.

Mit adjunk?

Húsok, halak:

csomagolt száraz szalámi; hús- és halkonzerv.

Zöldség, gyümölcs, hüvelyes:

szárított vagy konzerv gyümölcsök; paradicsomszósz; almaszósz; zöldség konzerv.

Tejtermékek:

tartós tej, tejszín, tejpor.

Alapvető élelmiszerek:

étolaj, ecet; liszt, búzadara, zsemlemorzsa, száraztészta; rizs, hajdina (grecska), quinoa, bulgur, kuszkusz.

Ízesítők:

szárított fűszerek; leveskocka; cukor, édesítőszer, méz, só; citromlé; mustár, majonéz, ketchup.

Italok:

tea, kávé, szörp, kakaópor.

Finomságok:

keksz, müzliszelet, magos szelet, reggelizőpehely, zabpehely; mogyoróvaj, lekvár; szaloncukor, csokoládé; babapiskóta, édes és sós keksz.

Glutén- és laktózmentes termékek.

Bébiétel.

Jó ötlet lehet előre egyeztetett időpontban iskolásokkal meglátogatni egy gyermekotthon egyik csoportját. Hogy oda-vissza lássák, érezzék: nincs különbség közöttük, mindannyian gyerekek. Néhány tálca süti kíséretében pár óra alatt akár életre szóló barátságok köttethetnek. Búcsúzáskor már emlékezni sem fognak arra, hogy vittek valamit – adomány helyett immár ajándékba.

Mindaz, amit felsoroltunk, valójában nincs évszakhoz, ünnephez kötve – ajándékozni bármikor jó. Ha ugyanoda térünk vissza, előbb-utóbb meg is ismerhetjük azokat, akiknek visszük. S talán eszünkbe jut évközben is hirtelen ötlettől vezérelve küldeni néhány pizzát kedves meglepetésvacsi gyanánt. Legyünk tudatos adományozók, s mindig, mindig tartsuk észben Fodor Ákos szavait:

„Ha adhatsz: úgy adj,

hogy meg ne alázd a Más

szegényebbségét.”

Kocsis Julianna

Kárpátalja.ma