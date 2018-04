Kárpátaljáról jöttem, mesterségem címere: kozmetikus

Valljuk be őszintén, hogy bennünket, nőket vajmi kevéssé kötnek le a műszaki témájú írások, filmek. Annál inkább felkapjuk a fejünket, ha olyan kifejezéseket hallunk vagy látunk, mint lézeres szőrtelenítés, pattanáskezelés, szépségmaszk és szemöldökformázás.

A nagyszőlősi Elit szépségszalon kozmetikusát, Barna Szuzit nemrég én is felkerestem egy kis „korrekcióért”. Míg tartott a kezelés, a szakmájáról faggattam.

– Mesélj magadról!

– Fancsikai származású vagyok. Ott jártam ukrán tannyelvű általános iskolába, majd a Nagyszőlősi Perényi Zsigmond Középiskolában szereztem érettségi bizonyítványt. Gyermekkoromban a szüleim elváltak, édesanyámmal előbb Tiszaújhelybe, majd Tiszaújlakra költöztünk.

– Mikor döntötted el, hogy kozmetikus leszel?

– Már középiskolás koromban tudtam, hogy ezzel akarok foglalkozni, ezért az érettségit követően jelentkeztem a nyíregyházi Wesselényi Miklós Szakközépiskola kozmetikus szakjára. A kétéves nappali képzés alatt kollégiumban laktam.

– Milyen tanulmányokat folytattatok az iskolában?

– Heti két nap volt az elméleti képzés, melyen a többi között kémiát, biológiát, anyagismeretet oktattak. Egyéb napokon kozmetikai gyakorlaton vettünk részt. Ott például arctisztítást, szemöldökszedést és festést, gyantázást, sminkelést, füllyukasztást tanultunk.

A sminktetoválást csak később sajátítottam elNyíregyházán Kovács Tündétől, aki nagy mestere ennek. Öt éve foglalkozom száj-, szemhéj- és szemöldök-tetoválással.

– A szakközépiskola befejezése után hol álltál munkába?

– Egy nagyszőlősi szépségszalonban kezdtem dolgozni. Időközben férjhez mentem és Karácsfalvára költöztem. A kislányunk születése után másfél évig otthon voltam, majd visszamentem a szalonba. Idővel pedig átjöttem az Elit szalonba.

– Hogy alakult ki a vendégköröd?

– 14 éve vagyok kozmetikus, ezalatt sokan felkerestek, megismerték a munkámat és továbbadták a hírem. Leginkább a nagyszőlősi járásból jönnek a vendégeim, de magyarországiak is felkeresnek. A női páciensek mellett férfiak jönnek gyantázás, arctisztítás céljából.

Emellett a Facebook-on is reklámozom magam. Szeretnék plakátokon is megjelenni, illetve rádiós hírverésen is gondolkodom.

– Már csak azért is fontos, hogy megismerjenek, mert olyan kezelést lehet nálad igénybe venni, amilyet kevesen használnak Kárpátalján. Ez pedig a lézeres szőrtelenítés. Honnan jött az ötlet, hogy ezzel is foglalkozz?

– Egyre több vendégem jelezte, hogy szívesen igénybe venne egy efféle eljárást, amellyel biztonságosan és szinte fájdalommentesen lehet megszabadulni a nem kívánt szőrzettől. A kezelt területen nem nő vissza a szőrszál. A szőrszálak eltérő növekedési fázisa miatt a tökéletes eredményhez többször is meg kell ismételni a kezelést.

– Honnan szerezted be a szőrtelenítő készüléket?

– Az Egán Ede vállalkozásfejlesztési programon sikerült megnyernem a gép árának egy részét, a többit jómagam pótoltam ki. A négymillió forintos eszközt Németországból kellett megrendelni. A használatát pedig egy budapesti tanfolyamon tanultam meg.

– Mi mindenre alkalmas ez a gép?

– A lézeres szőrtelenítés mellett szépen korrigálható a pigmentfolt, gyógyítható a rozácea és a körömgomba, valamint alkalmas még tetoválás eltüntetésére és pattanások kezelésér. Ám csak 18 év fölöttieknél alkalmazható a lézeres technika.

– A szőrtelenítés mellett sminktetoválást is lehet nálad kérni.

– Így van. Nagyon népszerű ez az eljárás. Nálam minden napra jut egy-két szemöldök-tetoválás.

– Hogyan történik a tetoválás?

– A vendégeim egy részének konkrét elképzelése van, mások rám bízzák, hogy milyen formájú legyen a szemöldökük, illetve hogy milyen technikát – satír, szálas – és színárnyalatot használjak. Először megrajzolom a szemöldök formáját, s ha tetszik, akkor hozzálátunk a tetováláshoz, ám előtte fájdalomcsillapítóval kenem be a kezelt felületet. Nem jár olyan fájdalommal a kezelés, mint az igazi tetoválás, ugyanis nem juttatjuk annyira mélyen a bőrbe a festékanyagot.

– Mennyi időt vesz igénybe a művelet?

– Nagyjából két–három óra alatt készül el a tetoválás, majd egy hónap alatt visszahámosodik a bőr, s ezután végzünk még egy korrekciót. Ezt követően három évig tart a tetoválás, mely lassan és foltok nélkül kopik le.

– Kik veszik igénybe leginkább ezt az eljárást?

– Minden korosztályban népszerű. A legfiatalabb vendégem egy 14 éves lány volt, akinek szülői engedéllyel tetováltam a szemöldökét. A legidősebb páciensem pedig egy 80 éves néni volt.

– Extrém kívánságok is előfordulnak?

– Hogyne, bár nem szívesen teljesítem őket. Az egyik kliensem olyan természetellenes szemöldököt kért, amelyet ugyan elkészítettem, de nem értettem egyet a választásával.

– Hol szerzed be a szükséges eszközöket, anyagokat?

– Főként Magyarországon, Lembergben és az interneten vásárolok.

– Milyen munkabeosztással dolgozol?

– Vasárnap és hétfő kivételével minden nap dolgozom. Előzetes egyeztetés alapján fogadom a vendégeket.

– Kilencéves a kislányotok. Mennyire érdekli a szépítkezés, a kozmetika?

– Nem igazán foglalkozik ezzel a kérdéssel. Inkább az állatokért rajong, egyelőre állatorvos vagy énekes akar lenni.

– Ha már szóba került a jövő, neked milyen terveid vannak?

– Szeretnék beszerezni egy Swiss Color tetoválógépet, amellyel még tökéletesebb munkát lehet végezni. Újabb sminktetováló tanfolyamra is tervezem beiratkozni. Emellett nagy álmom, hogy saját szalont nyissak.

– Sok sikert kívánok a terveid megvalósításához!

Marosi Anita

Kárpátalja.ma