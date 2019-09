Régi tárgyak: a stoppolófa

Kislánykoromban volt egy érdekes játékom. Gomba alakú, fából készült dolog volt, amit édesanyám mindig a varródobozban tartott. Amikor tűért vagy cérnáért nyúlt, én a „gombát” vettem elő a dobozkából, s azzal foglalatoskodtam. Mint kiderült, ez volt édesanyám zoknistoppolója.

De milyen is volt valójában a stoppolófa? A stoppolófa egy kis, kézileg készített háztartási eszköz, amelyet fából gyártottak. Legtöbbször varrás során használták vagy használják ma is, alátámasztják, avagy kifeszítik rá a megfoltozandó, stoppolandó anyagrészt.

A stoppolófát leggyakrabban zoknik stoppolásához használták. A gombára ráhúzták a zoknit, alul összefogták, hogy a fenti rész feszüljön, így könnyű volt a lyukak bevarrása.

Ma már egyre kevesebb háziasszony használ stoppolófát. Maga az eszköz ugyan még vásárolható, hasonló alakban, mint egykor, a stoppolás azonban egyre kevésbé divatos elfoglaltság. Valljuk be, ki az, aki leül és varrogatja a lyukas zoknikat esténként. Pedig még most is magam előtt látom, ahogy édesanyám sűrűn egymás mellé, pontosan öltögette a szálakat, majd keresztezte azokat. A folt mintha szőve lett volna.

Napjainkban a stoppolófát inkább dekorációként használják. Lakkozatlan felületének köszönhetően lehet rá rajzolni vagy festeni igény szerint.

Gál Adél

Kárpátalja.ma