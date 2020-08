Régi tárgyak: a töltényhüvelyből készült váza

Tájházi munkám során leltározáskor néha elidőzöm egy-egy tárgynál, melynek különlegesebb díszítése, netán rejtélyes eredete lehet. Érdekel a tárgyak története, mert mindegyik kötődik valamely eseményhez, személyhez, korszakhoz.

Néhány éve, amikor kezem ügyébe került egy „váza”, igen elcsodálkoztam. Váza is volt, meg nem is. Különleges alakja, formája révén másra is lehetett következtetni. Amint végül kiderült, a leltározott tárgy egy töltényhüvelyből készült váza volt, mely a háborús időket elevenítette fel.

A háborús időkben igen fontos volt a katonáknak a szeretteikkel való kapcsolattartás, mely leggyakrabban levél formátumot öltött. Az írott emlékek között nagyon sok feljegyzés, naplójegyzet is található. A háború befejeztével pedig a hazatérő katonák történetei is megmaradtak, melyeket a szóbeliség őrzött meg. És itt vannak a „frontot megjárt” tárgyak, mely lehet egy énekeskönyv, egy fából kifaragott emléktárgy, játék, vagy esetleg egy töltényhüvelyből készült váza, ami jelen cikkünknek is tárgya.

A váza ágyúban használt töltény hüvelyéből készült. A rajta lévő karcolt felirat alapján 1958-ból származik és ajándékozás útján került a Nagyberegi tájház gyűjteményébe. Egyéb motívum az évszámon kívül nem található rajta. Díszítése így mindössze a kifelé hajló szájrész.

Az ilyen tárgyak valószínűleg lövészárkokban készültek. Ezt a műfajt lövészárok-művészetként is emlegetik, hiszen az ott szolgálatot teljesítő bakák a hosszú tétlenségben igyekeztek unaloműzőként a mindig kéznél lévő alapanyagból alkotni valamit. Jellemző volt, hogy az elhasznált harcászati eszközöket újra hasznosították valamilyen formában: játékot, dísztárgyat, használati tárgyat vagy valamilyen emléket készítettek belőle. Nagyobb lövedékdarabokból készíthettek iratnehezéket, tintatartót is, de csak a képzelet szabhatott határt a kreativitásnak.

A töltényhüvelyből készült váza számos múzeum anyagában fellelhető. Díszítésük eltérő. Találkozunk egyszerű darabokkal, melyeken jobb esetben egy évszám látható. És ott vannak a művészi igénnyel megmintázott, díszített vázák is, melyeken a virágmotívumoktól kezdve különféle feliratok és minták láthatók.

Lényegük ugyanaz. Egy letűnt korról vagy időszakról tanúskodnak, és a háború viszontagságaira emlékeztetnek. A Nagyberegi tájház vázáját, mely a tisztaszobában kapott helyet, érdeklődve nézik a látogatók, s csodálkozva hallgatják eredetének történetét.

Gál Adél

Kárpátalja.ma