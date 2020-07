Hova tovább? – 20. ARC Közérzeti pályázat

Főtéma:

HOVA TOVÁBB?

Helló, mizu, mi van veled? Te érted, hogy mi van most? Hogy mi történik velünk és mit érzünk a maszk mögött a globális bizonytalanságban? Tényleg ennyire megváltozott minden? Vagy mi változtunk meg?

Szerinted mi legyen? Merre vegyük az irányt? Vissza a múltba, vagy előre a jövőbe?

Meneküljünk egy másik bolygóra, vagy változtassuk meg ezt a világot? Messiás kell, megmentő, új intelligencia, vagy találjunk vissza önmagunkhoz? Kifelé meneküljünk, vagy fedezzük fel, mi van legbelül?

Te mibe kapaszkodsz, amikor megfordul körülötted a világ? A vakcinákba, távolságtartásba, lélegeztetőgépekbe, mentőcsomagokba? Vagy a képzelőerődbe, a kreativitásodba? Az ötleteidbe? És ha igen, most van ötleted? Van víziód?

El tudod mondani, hol a hova, merre a tovább? Van ötleted, hogy megmutasd másoknak is, hogy hol tartunk most? Szerinted jól változunk? Vagy szerinted is rossz irányba mennek a dolgok? Te mit gondolsz, mit érzel, mit képzelsz, mit akarsz, mit látsz?

Találd ki, rakd össze, mutasd meg és vegyél részt! Most ez a legfontosabb: adjunk erőt egymásnak azzal, hogy van elképzelésünk, van képünk és lehetőségünk!

Szabadon választott téma:

Az alkotói szabadság jegyében a felkínált témán kívül más ötlettel, témával is pályázhatsz szabadon!

Magyarország legnagyobb köztéri kiállítása várja szabad gondolataidat és zseniális vizuális ötleteidet!

Alkoss képet, és pályázz!

Pályaművedet óriásplakát formátumban készítsd el! Lásd a technikai feltételek részt!

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

Pályázat Kiírója az ARC Művészeti Szolgáltató Nonprofit Kft.

Jogi és személyi feltételek

o Érvényesen pályázhat minden 18. életévét betöltött természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli bejegyzett szervezet (ez utóbbi kettő együttesen a továbbiakban: jogi személy).

o Állampolgárság és lakóhely tekintetében a pályázat Kiírója nem köt ki feltételt a pályázókkal szemben.

o Pályázni csoportosan is lehet.

o A pályázat Kiírójának tagjai, tisztségviselői, alkalmazottai, illetve a felsoroltak hozzátartozói és közeli hozzátartozói nem pályázhatnak.

A PÁLYÁZATRA JELENTKEZÉS MENETE

Pályázni kizárólag online módon lehet, jelen pályázat hivatalos honlapján (https://arcmagazin.hu). A pályázás és a zsűrizés technikai lebonyolítását az eContest pályázatkezelő rendszer támogatja. A pályázat oldaláról lehet az eContest rendszerbe regisztrálni és/vagy bejelentkezni, majd nevezni és pályaműveket feltölteni. A zsűri is ebben a rendszerben fogja értékelni a beérkezett pályaműveket.

Nevezni 2020. július 1-től 2020. július 31. 12:00 óráig lehet.

A jelentkezés feltételei:

– az eContest rendszerben való regisztráció/belépés

– az online nevezési adatlap kitöltése

– az Adatvédelmi tájékoztató és a pályázathoz tartozó egyéb nyilatkozatok, valamint kiírásban rögzített feltételek elfogadása

– a pályázat tárgyát képező pályaművek feltöltése

– a pályázat véglegesítése

A jelentkezés lépései:

1. Regisztráció/belépés az eContest rendszerbe

A pályázat oldaláról (https://arcmagazin.hu/) lehet az eContest rendszerbe regisztrálni. Akik már korábban regisztráltak más pályázat kapcsán, azok a “Belépés” gombra kattintva, a felhasználónév és a jelszó megadásával be tudnak lépni.

Elfelejtett jelszó esetén a már regisztrált e-mail cím megadásával új jelszó kérhető.

Ebben az esetben nem szükséges újbóli regisztráció. A kérés elküldését követően az eContest rendszer e-mailben elküld egy linket a megadott e-mail címre, amely segítségével beállítható az új jelszó.

2. Az online nevezési lap kitöltése

Az online nevezési adatlap a regisztrációt és/vagy a belépést követően válik elérhetővé.

Egy pályázónak – függetlenül attól, hogy saját nevében vagy alkotói csoport, jogi személy nevében pályázik – csak egy nevezési adatlapot szükséges kitöltenie.

Kötelező megadni a pályázó nevét, kapcsolattartási e-mail címét és telefonszámát.

A nevezési lap kitöltése a szükséges nyilatkozatok megtételével válik teljessé.

Jogi személy pályázata esetén kötelező megadni a jogi személy nevét, képviseletére jogosult nevét, székhelyét és adószámát.

A nevezéssel a pályázó kijelenti, hogy a pályaműveket ő – vagy az általa képviselt alkotói csoport, jogi személy – készítette és rendelkezik a beadott pályaművek eredeti változatával.

3. Adatvédelmi tájékoztató és a pályázathoz tartozó egyéb nyilatkozatok, valamint a kiírásban rögzített feltételek elfogadása

A pályázó a nevezési adatlap kitöltésével, a pályázati anyag beküldésével, az Adatvédelmi tájékoztató és a nevezési adatlapon rögzített további nyilatkozatok elfogadásával automatikusan elfogadja a jelen pályázati kiírásban rögzített feltételeket és ezáltal igazolja azt is, hogy a beküldött pályaművei minden tekintetben megfelelnek a kiírásnak.

Pályázó elfogadja, hogy

o a Kiíró, úgy is mint a kiállítás rendezője jogosult a pályaművek nyilvánosságra hozatalára – a pályázó nevének feltüntetése mellett – kiállítások keretében, továbbá a kiállításokhoz szorosan kapcsolódó katalógusokban, programfüzetekben, internetes felületen (https://arcmagazin.hu), reklámokban, és PR keretében, stb. Jogosult még a Kiíró a megnyitón a résztvevőkről készült fotók cikkekben való megjelentetésére.

o a Kiíró a pályázat és a későbbi pályázatok, továbbá az évente a pályaművekből rendezendő kiállítások népszerűsítésével kapcsolatban jogosult a pályaművek felhasználására, minden esetben csakis a pályázó nevének feltüntetése mellett, továbbá jogosult arra, hogy a pályázat online archívumában megőrizze a pályázati anyagot az Adatvédelmi tájékoztatóban rögzítettek szerint.

o a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben ő lesz az 1., 2., 3., a Borz díj, vagy a különdíj nyertese, abban az esetben a Kiíró átadja nevét és telefonszámát videó- interjú készítésével összefüggő kapcsolattartás céljából a HVG Kiadó Zrt.-nek (székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 14.)

o a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy Kiíró, valamint a különdíjat adó cég a pályaműről készült reprodukciót könyv alakban, illetve elektronikus formában többszörözze, valamint megjelentesse és ennek érdekében nem kizárólagos, de korlátlan időre szóló felhasználási jogot ad a pályázó nevének feltüntetése mellett a fent felsoroltaknak.

o a pályázatra benevezett pályaművek további, azaz már nem nonprofit jellegű felhasználásával kapcsolatban adott esetben a pályázó és a Kiíró külön megállapodást kötnek egymással, melyben az esetleges díjazást egymás között a megállapodásban rögzítettek szerint megosztják. Ez a különdíjas alkotás esetében is érvényes.

o a különdíjak esetében a következők is érvényesek: a különdíjak nyertesei hozzájárulnak ahhoz, hogy külön díjazás nélkül a díjakat felajánlók PR anyagaikban, valamint online felületeiken felhasználhassák az alkotást. A felajánlók – ahol lehetséges – feltüntetik az alkotó nevét.

o a pályázó elfogadja, hogy a beküldött pályaműveket a Kiíró térítésmentesen felhasználja a fentiekben leírtak szerint.

4. Pályázati anyagok feltöltése, valamint a pályázat véglegesítése

Egy pályázó maximum 10 pályamunkával nevezhet.

A pályázati anyagok feltöltésekor a pályázók a nevezni kívánt technikai feltételeknek megfelelő pályaműveket tölthetik fel a szerverre, ezért kérjük, hogy a pályaművek technikai paramétereiről szóló “Formai és technikai követelmények” részt alaposan olvassák át.

Az érvényes pályázat feltétele a pályamű címének megadása, amelynek kritériuma a “Formai és technikai követelmények” pontban olvasható. A pályamű leírását tartalmazó mező kitöltése nem kötelező, amennyiben a pályázó szükségét érzi, a pályamunkához rövid leírást is készíthet, amely maximum 500 karakter lehet.

A pályázók tetszőleges alkalommal, szabadon módosíthatják feltöltött anyagaik tartalmát mindaddig, amíg nem véglegesítik a pályázatukat, az erre vonatkozó gombra történő kattintással, valamint a jelentkezési határidő le nem telik.

Fontos, hogy a rendszer a jelentkezési határidő lejárásával nem véglegesíti automatikusan a pályaműveket, tehát ha valaki nem véglegesíti pályaműveit, akkor azok nem kerülnek a zsűri elé.

Felhívjuk továbbá a pályázók figyelmét arra is, hogy a leadási határidő vége előtt, az utolsó napokban, a tömeges használat miatt a feltöltés lelassulhat, ezért kérünk minden pályázót, hogy a feltöltést minél előbb végezze el.

HATÁRIDŐ

A pályázatok leadási határideje: 2020. július 31. 12:00 óra

A határidő után beérkezett pályamunkákat nem áll módunkban elfogadni.

FORMAI ÉS TECHNIKAI KÖVETELMÉNYEK

Képformátum és felbontás

A pályamunkát az elbíráláshoz kizárólag JPEG (JointPhotographicExperts Group) formátumban, 1920 pixel x 907 pixel (72 dpi) felbontásban, RGB színmódban kell feltölteni. A képtömörítési minőség 100% (százalék) ajánlott. Az ezen értékhatárokon kívüli képeket a rendszer automatikusan elutasítja, és nem engedi feltölteni.

Kiállítás technikai követelményei:

o Az óriásplakátként való kinyomtatás érdekében rendelkezésre kell állnia a pályamű nyomdai file-jának: 504 mm x 238 mm méretben, TIFF vagy Illustrator EPS formátumban, 300-600 dpi felbontásban, CMYK állományban. A pályamű nyomdai file-ját a zsűri döntése alapján kérjük a pályázóktól a későbbiekben.

o Az egyedi megvalósítást igénylő pályamunkákkal kapcsolatban a Kiíróval kell a pályázat benyújtását megelőzően konzultálni.

Részvételi díj

Természetes személyek részére nincs nevezési díj.

Jogi személyek esetében a nevezési díj pályaművenként 130 000 Ft + áfa.

A nevezési díjat csak abban az esetben kell a cégnek befizetnie, ha a zsűri a pályamunkát beválogatta és az alkotás bekerül a kiállítás anyagába.

ZSŰRIZÉS ÉS DÍJAZÁS

A zsűrizés menete:

A zsűrizés időszaka: 2020. augusztus 1.-2020. augusztus 7.

A zsűri valamennyi, érvényes pályázatot benyújtott pályázó pályaművét áttekinti és többfordulós zsűrizés során bírálja el. A zsűri köteles kizárni a pályázati feltételeknek nem megfelelő pályaműveket.

A zsűri az 1. fordulóban, az ún. előzsűrizés során, a kategória kiírásoknak megfelelően előszűri a pályaműveket, azzal a céllal, hogy a következő fordulóba csak a kategória tartalmának megfelelő, szakmailag és technikailag kifogástalan pályaművek kerüljenek. A további fordulók során a zsűri tovább szűkíti a kategóriák képanyagait, míg végül kialakítja a kiállítandó és díjazott képek végső sorrendjét.

A pályázatok zsűrizése jeligék segítségével, anonim módon történik.

Az eredmény a kiállítás megnyitó napján sajtótájékoztató keretében válik nyilvánossá A zsűrizést követően bekérjük a kiállításra került pályamunkák nagyfelbontású digitális anyagait.

A zsűri

A pályamunkákat szakmai zsűri bírálja el, amelynek tagjai az érintett szakmák, diszciplínák képviselői (pl.: reklám, művészet, társadalomtudományok, kritika, civil szféra).

Különdíj elbírálásakor a zsűri kiegészül a különdíj felajánlójának delegáltjával. A zsűritagok névsorát az https://arcmagazin.hu honlapon tesszük közé augusztus folyamán. A Kiíró felhatalmazza a zsűrit, hogy a saját maguk által megállapított szempontrendszer alapján tetszésük szerint válasszanak be, vagy hagyjanak ki pályamunkákat a kiállítandó művek közül, valamint tetszésük szerint ítéljék oda a meghirdetett díjakat.

A díjazás

A zsűri az 1., 2., 3., a Borz díj – a legkedélyborzolóbb alkotás díja) -, valamint a különdíj nyertesét a főtémára, valamint szabadon választott témára beérkezett

plakátok közül választja ki.

Közönségdíj: a közönség online szavazhatja meg kedvencét a kiállítás ideje alatt! A díjak felsorolása a kiírás végén található.

Díjátadás

A díjátadásra a kiállítás nyitónapján kerül sor. A nyerteseket és kiállítókat előre értesíti a Kiíró a díjátadó helyszínéről és pontos időpontjáról.

NYILVÁNOSSÁG ÉS SZERZŐI JOGOK

Az eContest rendszerben minden pályázónak csak a saját maga által feltöltött adatállományhoz van hozzáférési joga, a pályaművek és a pályázók adatai az eredményhirdetésig nem nyilvánosak.

A feltöltött képek a pályázati határidő végéig módosíthatók, amennyiben a pályázó maga le nem zárja saját anyagát, azaz véglegesíti.

A pályázó tudomásul veszi azt is, hogy a beadott képek elkészítésével vagy azok nyilvános bemutatásával (kiállításával) okozott személyiségi és szerzői jogsértésekért minden felelősség a pályázót (alkotót) terheli, beleértve a jogsértéssel bekövetkező anyagi felelősséget is.

A pályázó kizárólag saját, illetve alkotói csoport, vagy jogi személy esetében az általa képviselt alkotó(k) által létrehozott eredeti szerzői alkotással pályázhat. E feltétel megsértése esetén a pályázat érvénytelenné válik, és a pályázó díjat nem kaphat, vagy ha ez a díjátadást követően válik ismertté, akkor a pályázó köteles a díjat visszaszolgáltatni.

A pályázó a pályamunka benyújtásával felelősséget vállal azért, hogy a pályaműve(k) a saját, illetve alkotói csoport, vagy jogi személy esetében az általa képviselt alkotó(k) által létrehozott szerzői műve(k), továbbá felelősséget vállal azért, hogy az általa benyújtott pályamű(k) nem sérti harmadik személy szerzői, felhasználói illetve személyiségi jogát, a pályamű közzététele semmilyen jogszabályt nem sért. A pályázat benyújtójának felelőssége az előbbiekben rögzítettek megsértése esetén teljes körű és korlátlan.

A Kiíró különbséget tesz létező termék fiktív reklámja és létező termék bújtatott reklámja között. Amennyiben a pályamunka bújtatott reklámnak minősül és a zsűri beválasztja a kiállítandó alkotások közé, a plakát tényleges kiállításának feltételeiről a pályázónak, az érintett márka jogtulajdonosának és a pályázat Kiírójának tárgyalás keretében meg kell egyeznie.

