Küldj egy képet! – fotópályázat

Fotózol? Keresed a saját vizuális stílusod? Úgy érzed, hogy a képeid túlmutatnak önmagukon? Szeretnél üzenni másoknak az alkotásaidon keresztül?

A Szólj Be a Papnak! csapat szervezésében kerül sor szeptember 23-24. között a K-Pont Fesztre a debreceni Apolló Moziban, ahol a filmvetítések mellett egy fotókiállítás is nyílik.

A fesztiválon a filmvetítéseket követően az emberi lélek mélységeiről fogunk beszélgetni a hit, hitetlenség, fájdalom, vagy épp a múlt terhei témájában. Ha a te fotóid is érintik ezeket a témaköröket, akkor az jó pont lehet!

Ahhoz, hogy Te is kiállíthasd a képeidet, nincs más dolgod, mint digitális formában elküldeni nekünk legalább egy, maximum három darab nagy felbontású fotót (2:3 képarány; rövidebb oldal legalább 2500 pixel) az palyazat@szoljbeapapnak.hu címre.

A képeket szakmai zsűri fogja értékelni, sőt a legjobbak – amelyek beválogatásra kerülnek a kiállításra – rövid szöveges értékelést is kapnak.

S hogy miért jó ez neked? A helyszínen a legjobb alkotásokat kiállítjuk, illetve Tiéd lehet a 20 000 Ft-os honorárium is. Ezen túl a szervezőkkel további együttműködésre is lehetőséget kaphatsz, hogy a képeid minél többekhez eljuthassanak.

Beküldési határidő: 2020. szeptember 10.

Az pályázók a beküldéssel vállalják, hogy a kép a saját alkotásuk, sem részben, sem egészben nem sérti más szerzői jogát; továbbá engedélyezik a szervezőnek, hogy az adott képekből nyomatot készítsenek kiállítás, vagy egyéb promóciós felhasználás céljából.

