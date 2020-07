Megszavazta az orosz alsóház a háromnapos választások bevezetését

Harmadik, végleges olvasatban is megszavazta az orosz parlament alsóháza hétfőn azt a törvénymódosítást, amely lehetővé teszi, hogy az országban a parlamenti és egyéb választásokat, valamint a népszavazást három nap alatt bonyolíthassák le.

A módosítást első olvasatban még 2012-ben fogadta el a ház, Dmitrij Medvegyev akkori elnök beterjesztése alapján. Második olvasatban, nyolc év kihagyással, szerdán szavaztak róla.

Ha a változtatást a felsőház is megszavazza és Vlagyimir Putyin elnök is jóváhagyja, akkor a több, de legfeljebb három napig tartó voksolásról szóló döntést a választás hivatalos kiírásától számított tíz napon belül kell kihirdetni. A szavazatokat a központi és a regionális választási bizottságok döntése alapján nemcsak a helyi kerületi választóhelyiségekben, de más, erre a célra kialakított és felszerelt helyeken is le lehet majd adni. A törvénytervezet a szavazási folyamat más jellemzőinek meghatározására is felhatalmazná a testületeket.

Helyi ügyekben megtartott többnapos választás esetén nem lesz lehetőség a szavazatok előzetes leadására és a lakóhelytől távol történő voksolásra. Az új rendszert már a szeptemberben esedékes regionális és pótválasztások idejére bevezethetik.

Ella Pamfilova, a Központi Választási Bizottság elnöke az orosz alkotmány módosításáról rendezett, egy héten át tartó, július 1-jén lezárult szavazásról beszámolva azt mondta Vlagyimir Putyin orosz elnöknek, hogy az embereknek “nagyon megtetszett” az új eljárás.

A parlamenti ellenzéki pártok azonban aggályaiknak adtak hangot a választások széthúzása miatt. Ez szerintük pótlólagos lehetőségeket biztosít az eredmények manipulálására, továbbá a káder- és pénzhiány miatt megnehezíti számukra a szavazás megfigyelését.

Moszkvában és Szentpéterváron egyébként szerda este a parlamenten kívüli ellenzék aktivistái tüntetésen követelték az alkotmánymódosítás visszavonását. A fővárosban több százan tüntettek, a rendőrök a megmozdulás több részvevőjét előállították.