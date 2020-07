Megszerezte első budafoki gólját a kárpátaljai szélső

Az NB I-re készülő Budafok a szlovén másodosztályban szereplő Roltek Dob csapatával vívott edzőmeccset. A szünetben 1:1-re állt a mérkőzés, ám a második félidőben a budafokiak kitömték ellenfelüket. A játékosok dolgát a szakadó eső nehezítette. A Budafok hivatalos weboldala szerint hajnalban földrengés ébresztette Csizmadia Csaba játékosait a mérkőzés napján.

A találkozón a szlovén csapat szerezte meg a vezetést, a Dob egy kontratámadás végén, szinte a semmiből lőtt gólt (0:1). A 33. percben jött a budafoki egyenlítés, Kovács Dávid pörgette a labdát Skribek Alen elé, aki lefutotta védőjét, és határozottan helyezett a kapuba (1:1). Az 50. percben a magyar csapat jutott előnyhöz, Micsinai indította Skribeket, aki egyedül tört kapura, és ismét higgadtan fejezte be a támadást (2:1). A 60. percben a Puskás-díjas Zsóri Dániel is betalált, első budafoki gólját szerezve. A támadó Kirják Henrik bal oldali beadása után csúsztatott a hálóba (3:1). A 80. percben három gólra növelte előnyét a Budafok, Lőrinczy Attila passzolt Ihrig-Farkas Sebestyénhez, aki közelről továbbított a szlovének kapujába (4:1). A 90. percben Filkor Attila ugratta ki Takács Ronaldot, a viski szélső pedig egy igazítás után beállította a végeredményt (5:1). Ez volt a kárpátaljai játékos első mérkőzése a budafoki csapatban, ahol bár csereként lépett pályára, sikerült megrúgnia első gólját is. Takácsot egy héttel ezelőtt igazolta le az NB I újonca, mint arról korábban beszámoltunk.

A Budafok kiütötte szlovén ellenfelét, így magabiztosan készülhetnek a keddi, MTK elleni felkészülési mérkőzésre.

Budafoki MTE – NK Roltek Dob (szlovén) 5:1 (Skribek ’33, ’50, Zsóri ’60, Ihrig-Farkas ’80, Takács R. ’90.)

Budafoki MTE: Póser, Iharos, Romić, Oláh B., Medgyes, Micsinai, Soltész I., Skribek, Kulcsár K., Szabó M., Kovács D.

Pályára lépett: Bese B., Fekete M., Vaszicsku, Margitics, Kirják, Filkor, Szebenyi, Ihrig-Farkas, Lőrinczy A., Takács R., Zsóri D.

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma