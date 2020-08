2020. augusztus 10., hétfő

5 éve halt meg Czeizel Endre orvos-genetikus, az orvostudományok akadémiai doktora.

NÉVNAP:

Lőrinc – latin eredetű; jelentése: Laurentum vidékéről származó férfi; babérkoszorúval díszített.

IDÉZET:

„Egy nemzet akkor hal meg igazán, ha elfelejti múltját, ha két kézzel tépi ki önnön gyökereit!”

Fonyódi Tibor

NÉPI KALENDÁRIUM

Lőrinc napja

A közhiedelem szerint a dinnye e naptól kezdve már nem olyan finom.

Forrás: Magyar Néprajz VII.

EZEN A NAPON EMLÉKSZÜNK RÁ:

Fábry Zoltán (Stósz, 1897. augusztus 10. – Stósz, 1970. május 31.) Csehszlovákiai magyar író, publicista, kritikus. Kritikusként és szerkesztőként figyelemmel kísérte a kárpátaljai irodalmi életet. Ő fedezte fel a beregszászi születésű Tamás Mihályt, nagyra értékelte a munkácsi Sáfáry László és a bátyúi Simon Menyhért költészetét, a nagyszőlősi Neufeld Béla írásait. Szoros baráti kapcsolatban állt a lapszerkesztő-pedagógus Czabán Samuval és vejével, Ilku Pállal, akinek Lendület című regényét a Korunkban (1937) ismertette. Többször járt Kárpátalján. 1927-31-ben „futárszolgálatot teljesített a Tisza és Prága között.”

1932-ben a Nemzetközi Munkássegély megbízásából Ludwig Rennel bejárta Kárpátalját, az éhező verhovinai falvakat. Útjáról riportkönyvben számolt be. „Az éhség legendája. Kárpátaljai riport” című kis riportkönyvét a kinyomtatás után, még a forgalomba kerülés előtt elkobozták.

Forrás: Keresztyén Balázs: Kárpátaljai Művelődéstörténeti Kislexikon (Hatodik Síp Alapítvány – Mandátum Kiadó, Budapest – Beregszász, 2001.)

MAGYARORSZÁG KULTÚRTÖRTÉNETÉBŐL:

Nagyajtay Teréz, jelmeztervező, (1897) Kossuth-díjas születése.

Forrás: Magyarország kultúrtörténete napról napra, Honfoglalás Egyesület 2000.

A NAP IGÉJE:



ISTEN SEGÍTSÉGE

Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. (Zsid 4,16)

A héten minden rosszul ment. Hárman vezetjük az intézet gondozási osztályát, de az egyik munkatárs szülési szabadságon volt, a másik pedig sürgősségi szívműtéten esett át.

Mégis el tudtam egyedül irányítani a bentlakók és az alkalmazottak ügyét, amikor két újabb dolgozó is beteg lett. Kétségbeesett erőfeszítéssel tudtam csak elegendő kollégát biztosítani. Amikor egy harmadik alkalmazott is beteget jelentett, sírva fakadtam, és úgy éreztem, ezt nem bírom tovább. Egy más helyen dolgozó kolléganő meghallva sírásom, odajött, hogy segítsen. Támogatásával összeállítottunk egy megoldási tervet.

Azt gondoltam, egyedül kell kezelnem a problémát. Gyakran nem kérjük az Úr segítségét, amíg a vállunkra nehezedő nyomás és a félelem túl nem terhel bennünket. Elfelejtjük, hogy nem kell egyedül irányítanunk az életünket.

Rájöttem, hogy Isten útmutatását kellett volna kérnem. Elkezdtem minden nap imádkozni Isten bölcsességéért. Azt vettem észre, hogy sokkal kevésbé jelent stresszt, ha a dolgok nem a terveim szerint alakulnak. Megtapasztaltam, hogy nem kell sírnom ahhoz, hogy Isten figyelmet fordítson rám. Isten, akkor is meghallja, ha suttogva kérjük: “Segíts, Atyám!”.

Imádság: Urunk, juttasd eszünkbe, hogy a te erődre támaszkodjunk a sajátunk helyett! Ámen.

Isten segítsége mindig elérhető számomra, ha kérem.

Diana L. Walters (Tennessee, USA)

IMÁDKOZZUNK A SZOCIÁLIS OTTHONOK DOLGOZÓIÉRT!

A fenti elmélkedés a csendespercek.hu napi elmélkedése.

LITURGIKUS NAPTÁR:

Szent Lőrinc diakónus, vértanú

Szent Lőrinc példája a szolgálat példája. Egészen Isten szolgálta a vértanúságig. Én is szeretném egészen Istennek adni magamat. Egészen Őt szolgálni szavaimmal, tetteimmel.

Valeriánus császár keresztényüldözése idején, II. Sixtus pápa tanítványa és kiváló tulajdonságai miatt, fiatal kora ellenére fődiakónus volt. Mint ilyen a pápa oldalán segédkezett a szent áldozat bemutatásánál, az egyházi javakat őrizte és a szegényeket gondozta.

Amikor Sixtus pápát elfogták, szomorúan kérdezte: “Atyám, hová mész fiad nélkül?” De a pápa megvigasztalta, hogy néhány nap múlva követni fogja, de addig szét kell osztania az Egyház javait a szegények között, hogy a pogányok kezére ne kerüljön. Feladatát elvégezte. Közben megtudták, hogy ő a vagyon őrzője és elfogták. Amikor az Egyház vagyonát követelték, elővezette a betegeket és a szegényeket. Kegyetlenül megkínozták. A fogságban vakokat gyógyított meg, a megtérteket megkeresztelte. Végül a prefektus parancsára tüzes rostélyra fektették, és elevenen elégették 258. augusztus 10-én. Sírja fölé Nagy Konstantin császár bazilikát emelt, mely egyike Róma hét fő templomának.

