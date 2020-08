2020. augusztus 11., kedd

87 éve született Vásáry Tamás, Kossuth-díjas zongoraművész, karmester, a Nemzet Művésze.

NÉVNAP:

Zsuzsanna – héber-görög-latin eredetű; jelentése: liliom.

Tibor – a Tiborc rövidülése.

IDÉZET:

„Minden szabadidőmet olvasással töltöttem. A könyvek megnyugtattak. Nem tudom, mások miért szeretnek olvasni. Én azért olvastam, hogy megvigasztaljam magam, igazoljam viselkedésemet, életemet összehasonlítsam a hősök sorsával, beléjük kapaszkodjam, hogy megismerjem és megértsem magamat és másokat.”

Berkesi András

EZEN A NAPON EMLÉKSZÜNK RÁ:

Mészáros Cézár (1855. december 18. – Budapest, 1893. augusztus 11.) Pénzügyi fogalmazó. A gimnáziumot Ungváron végezte, 1865-ben a bécsi görög katolikus papneveldébe került. Papnövendégként számos cikket írt a bécsi világkiállításról az Ung című lap tárcarovatába. 1866-tól Budapesten jogot hallgatott és gimnáziumi tanári oklevelet szerzett. Még joghallgató korában írta A magyarországi oroszok geographiája s statisztikai állapota és Ethika rendszere bölcsészettani s társadalmi fontosságában című munkáját. 1876-tól apja népszerű Község Lapja című kiadványának segédszerkesztője lett. Ebben az évben írta Rautmann Frigyes könyvkiadó megbízásából Gyakorlati útmutató az adói, illetékbélyeg és szabályok köréből című művét, amely a magyar királyi pénzügyminisztérium ajánlásával kézikönyvként több ezer példányban három kiadást ért meg egymás után. 1878-ban írta A népiskolai közigazgatásról című munkáját.

Forrás: Keresztyén Balázs: Kárpátaljai Művelődéstörténeti Kislexikon (Hatodik Síp Alapítvány – Mandátum Kiadó, Budapest – Beregszász, 2001.)

MAGYARORSZÁG KULTÚRTÖRTÉNETÉBŐL:

– Heltai Jenő író születése (1871). A magyar kabarédal megteremtője. Leghíresebb színdarabja: A néma levente.

– Türr István a „rettenthetetlen magyar”, Garibaldi tábornoka (1825). Sikeresen harcolt az olaszok oldalán az osztrákok ellen. Felesége III. Napóleon unokahúga.

Forrás: Magyarország kultúrtörténete napról napra, Honfoglalás Egyesület 2000.

A NAP IGÉJE:



KÉT TESTVÉR

Vigadnod és örülnöd kellene, hogy ez a te testvéred meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. (Lk 15,32)

Mint idősebb báty, mindig azt éreztem, hogy a tékozló fiú történetében igazságtalanul kezelik az idősebb testvért. Számomra a kifogásai indokoltak. Biztos vagyok benne, hogy részben azért volt ez az érzésem, mert hasonló az én kapcsolatom is az öcsémmel. Mindig én voltam a felelős, kötelességtudó, szófogadó gyerek. Ő volt a pazarló életet élő, aki lelépett otthonról, és kétes elemekkel lógott. Egyszer kölcsönadtam neki az öreg autómat, mert megsajnáltam. Ő eladta, és a pénzt olyan dolgokra költötte, amikről nem szeretnék tudni.

De ahogy a példázatban is, az öcsém végül megtalálta önmagát és hazatért, szó szerint és képletesen is. Több, mint egy évtizede gyógyult alkoholista, és számos sorstársát mentorálja.

Jézus példázata a feltétel nélküli szeretetről szól. Isten nem utasít el minket elfecsérelt életünk vagy megbocsáthatatlan tetteink miatt. Isten mindkettőt szereti, a tékozlót és az önteltet is. Nem tudjuk meg, hogy hogyan reagált az idősebb testvér apja szeretetre hívó kérésére. De Isten arra hív, hogy gondolkozzunk el, mi hogyan reagálnánk.

Imádság: Urunk, amikor elmenekülünk jelenlétedből, hívj minket vissza! Krisztus nevében kérünk. Ámen.

Függetlenül attól, hogy tékozló vagy öntelt vagyok, Isten szeret.

Michael A. Macdonald (Észak-Karolina, USA)

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK ELTÁVOLODTAK A CSALÁDJUKTÓL!

A fenti elmélkedés a csendespercek.hu napi elmélkedése.

LITURGIKUS NAPTÁR:

Szent Klára szűz

Klára szent Ferenc követője a szegénységben, a szeretetben és a jámborságban. Ezzel tanújává vált Jézus feltámadásának, megerősít minket is, hogy ragaszkodjunk Jézushoz, kövessük tanítását, és tanúságot tegyünk róla.

Szent Klára Assisiben született 1194-ben. 18 évesen tette le fogadalmát Assisi Szent Ferenc kezébe, akinek szent szegénységét követni akarta. Ferenccel együtt alapították meg a róla elnevezett klarissza rendet. Később csatlakozott hozzá két nővére is, és apjuk halála után édesanyja is. Szigorú szegénységben élt, de mégis gazdag volt a szeretet és a jámborság tetteiben. Szoros lelki barátság fűzte szerzetestársához Prágai Szent Ágneshez, III. Béla királyunk unokájához. Élete végén megérhette azt, hogy látta rendjének elterjedését még az Itálián kívüli országokban is. Meghalt 1253. augusztus 11-én, az Assisi melletti Szent Damján-kolostorban. Sértetlen teste, a róla elnevezett assisi bazilikában nyugszik.

bacskaplebania.hu