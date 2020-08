2020. augusztus 26., szerda

110 éve született Kalkuttai Szent Teréz anya Nobel-békedíjas Indiában élt, albán származású apáca, misszionárius.

NÉVNAP:

Izsó – 1. az Ézsau alakváltozata;

2. a József régi Izsóf változatának rövidülése;

3. az Izsák becézője.

Tália – görög eredetű; jelentése: a színjátszás istennőjének nevéből.

IDÉZET:

„Nem a halál az, amitől az embernek félnie kellene, hanem az, hogy soha nem kezd el élni.”

Marcus Aurelius

EZEN A NAPON EMLÉKSZÜNK RÁ:

Firczák Gyula (Horlyó, Ung vármegye, 1836. augusztus 26. – Ungvár, 1912. június 1.). Munkácsi görög katolikus püspök. Elemi iskoláit Munkácson, a gimnáziumot Ungváron, Szatmáron és Kassán végezte. Popovics püspök Bécsbe küldte a Szent Borbála szemináriumba, ahol 1860-ig tanult. 1861-ben szentelték pappá. Ebben az évben lett az ungvári királyi püspöki líceum tanára is. Az iskolai szünidőkben beutazta Európát. Tökéletesen beszélt franciául és németül, jártas volt a zenében, zongoraművészként is elismerték. 1871-ben címzetes, öt év múlva aktív kanonokká nevezték ki. 1875-től az ungvári papnevelő intézet rektora, 1883-tól főigazgatója. 1886-ban nagypréposti címet kapott. 1887-ben a szabadelvű párt programjával országgyűlési képviselőnek választották, s mint ilyen, a közoktatásügyi bizottság elnöke lett. 1891-től a munkácsi görög katolikus egyházmegye püspöke. Felszentelésére 1892. április 10-én került sor az eperjesi székesegyházban. Püspöki székfoglalásakor 10 ezer koronát adományozott jótékony célokra.

1900-ban Ungváron görög katolikus tanítóképzőt alapított, az unitus középiskolásoknak internátust létesített. Felújította az ungvári püspöki palotát. Egész életében a rutének lelki, szellemi és anyagi felemelkedésén fáradozott. Híres szónok volt, beszédei eseményszámba mentek, akár a szószéken, akár a Parlamentben hangzottak el.

Forrás: Keresztyén Balázs: Kárpátaljai Művelődéstörténeti Kislexikon (Hatodik Síp Alapítvány – Mandátum Kiadó, Budapest – Beregszász, 2001.)

MAGYARORSZÁG KULTÚRTÖRTÉNETÉBŐL:

– Bulla Elma színésznő ezen a napon született 1913-ban. Kossuth-díjas.

– A müncheni olimpia megnyitása (1972). Versenyzőink hat számban diadalmaskodtak

Forrás: Magyarország kultúrtörténete napról napra, Honfoglalás Egyesület 2000.

A NAP IGÉJE:

A SZERETET KÖRFORGÁSA

Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Mt 22,39)

Mivel maximalista vagyok, elég gyakran ítélem el magam, ha a dolgok nem mennek jól. Gyakran ellepnek kritikus, elítélő, könyörtelen gondolatok. Miért nem tudok én olyan szerető ember lenni, amilyen lenni akarok? Öt esetből háromszor biztosan nem sikerül. Egy napon, amikor harmadszor mordultam rá valakire, kárhoztató gondolatok leptek el. Aztán egy új gondolat félbeszakított: Nem adhatsz másnak olyat, ami nincs benned. Mintha Isten azt mondta volna, ha úgy tudnám szeretni magam, ahogyan ő szeret, akkor jobban tudnék másokat is szeretni.

Addig eszembe sem jutott, hogy mások kedvelése mennyire függ attól, hogy én szeretem-e magam. Az sem ötlött föl bennem soha, hogy mennyire nem szeretem magam. Vajon Isten megvet engem? Isten könyörtelen és nem megbocsátó irányomban? Nem. Elhatároztam, hogy minden magamra vonatkozó gondolatot felfüggesztek, amelyek nem egyeznek Isten rólam alkotott véleményével. Hosszú idő után először éreztem igazi szeretetet magam iránt: megbocsátást, kegyelmet, reményt, békességet, örömöt – amiből mások felé is jutott.

Bár még nem mindig sikerül, de törekszem a megbocsátásra. Szeretni akarom magam továbbra is, hogy bőségesen tudjam közvetíteni Isten szeretetét másoknak.

Imádság: Urunk, segíts magunkat és másokat a te szemeddel látnunk és a te szereteteddel szeretnünk! Ámen.

Amikor elfogadom Isten szeretetét, ezt a szeretetet továbbíthatom másoknak is.

Amorelle Browne (Grenada)

IMÁDKOZZUNK, HOGY ISTEN MÓDJÁN TUDJUNK SZERETNI!

A fenti elmélkedés a csendespercek.hu napi elmélkedése.