2020. augusztus 4., kedd

66 éve született Udvaros Dorottya, Kossuth- és Jászai Mari-díjas színésznő, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja.

NÉVNAP:

Domonkos – latin eredetű; jelentése: az Úrhoz tartozó, Istennek szentelt.

Dominika – latin eredetű; jelentése: az Úrhoz, Istenhez tartozó; vasárnap született.

IDÉZET:

„Az Úristen soha nem csuk be egy ajtót anélkül, hogy kinyitna egy ablakot.”

Ana Leigh

EZEN A NAPON EMLÉKSZÜNK RÁ:

Mácza János (Alsóhrabóc, 1893. augusztus 4. – Moszkva, 1974. november 14.). Esztéta, író, művészettörténész, egyetemi tanár. Apja falusi tanító volt. A gimnáziumot Munkácson végezte, itt kezdett írni. 1910-ben a gimnáziumban működő Eötvös Irodalmi Önképzőkör pályázatára írta a Boszorkányálom című tündérjátékát. 1912-től az ungvári gyógyszertárban dolgozott, ugyanakkor színházi kritikákat és különféle témájú újságcikkeket írt az Ungvári Közlönybe, aminek 1912-1913-ban belső, 1913 áprilisától 1915-ig külső munkatársa volt. A lapban több verse, elbeszélése, irodalmi riportja jelent meg, színházi kritikája és könyvismertetése látott napvilágot. Több írása jelent meg Lerza, Homo, Ráspoly álnéven. Ebben az időben született első tudományos igénnyel megírt tanulmánya. A magyar modern dráma. A kötetről az Ungvári Közlöny 1916. május 25-én közölt ismertetést. Mácza még könyvének megjelenése előtt, 1915 őszén Budapestre költözött és csatlakozott Kassák Lajos csoportjához. A Tett és a Ma munkatársa lett.

1920-ban ellátogatott Munkácsra, ahol két előadást tartott. Ekkor több írása jelent meg az ungvári Munkás Újságban, amelynek Gáti József felelős szerkesztő letartóztatásakor Illés Bélával még szerkesztője is volt.

Forrás: Keresztyén Balázs: Kárpátaljai Művelődéstörténeti Kislexikon (Hatodik Síp Alapítvány – Mandátum Kiadó, Budapest – Beregszász, 2001.)

MAGYARORSZÁG KULTÚRTÖRTÉNETÉBŐL:

– Makay Margit színésznő (1892) születése.

– Elhelyezik a Lánchíd alapkövét (1842).

Forrás: Magyarország kultúrtörténete napról napra, Honfoglalás Egyesület 2000.

A NAP IGÉJE:

LETÉVE MINDEN TERHET

Tegyünk le minden ránk nehezedő terhet és a bennünket megkörnyékező bűnt, és állhatatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére. (Zsid 12,1-2)

Egyik reggel munkába készülődve azon morfondíroztam, mit vigyek magammal a táskámban, és mit hagyjak inkább itthon. Belefért volna minden, csak túl nehéz lett volna. Arra gondoltam, hányan néznének furcsán, hogy korán reggel olyan nehéz a táskám, hogy csak húzom a lábam. Egy másik részem viszont azt mondta, elvihetnék mindent, és úgy tehetnék, mintha nem is lenne nehéz, de sajnos akkor is ugyanúgy kifáradnék.

Sokféle terhet kell cipelnünk – család, munka, kötelezettségek -, és mindezt egyetlen testben. Lehet, hogy a hétköznapokban először nem is látszik, mit cipelünk, de végül elfáradunk tőle. A fent idézett versek emlékeztetnek, hogy állhatatossággal futhatjuk meg a pályát, ha leteszünk minden ránk nehezedő terhet, és Jézusra nézünk, a hit szerzőjére és beteljesítőjére. Bízhatunk benne, hogy ő segít nekünk szembenézni minden előttünk álló nehézséggel. Nem egyedül kell csinálnunk.

Imádság: Istenünk, köszönjük, hogy megnyugvást adsz nekünk, ha letesszük életünk terheit. Jézus nevében. Ámen.

Nincs túl nehéz teher, ha Jézus velem van.

Vimbai Chizarura (Harare, Zimbabwe)

IMÁDKOZZUNK EGY FELADATOKKAL TÚLTERHELT EMBERÉRT!

A fenti elmélkedés a csendespercek.hu napi elmélkedése.

LITURGIKUS NAPTÁR:

Vianney Szent János Mária áldozópap

Vianney Szent Jánost nehezen elvégzett tanulmányai nem akadályozták meg az életszentségre jutásban. Azt a keveset, amije volt, jól használta, odatette Jézus elé, aki bőségesen megszaporította, sokakat jóllakatva a kegyelemmel.

Tegyük mi is bátran Jézus elé tehetségeinket, képességeinket, bármennyire is kevésnek érezzük azokat. A többi az Ő dolga.

Lyon mellett született 1786-ban. Szülei egyszerű földművesek voltak. Édesanyja Isten szolgálatára nevelte, de a francia forradalom, majd az anyagi nehézségek lehetetlenné tették taníttatását. Földműves munkát végzet, de hő vágya volt, hogy pap lehessen. 19 éves korában sikerült iskolába kerülnie, de igen sokat küzdött a tanulással. A szemináriumban a fogyatékos latin tudása miatt nehezen végezte tanulmányait. 29. éves korában pappá szentelték, káplán lett, majd Ars plébánosa. A vallástalan falut néhány év alatt megváltoztatta, híre bejárta az egész országot. Nagyra értékelték őt, mint gyóntatót, a hívek mindenfelől sereglettek hozzá, és tanácsait szent tisztelettel fogadták. Súlyos kísértések és testi fájdalmak gyötörték, mégis mindig mindenkinek szeretettel állt szolgálatára. Az eucharisztikus Jézus volt életének középpontja. 74 éves korában halt meg 1859. augusztus 4-én. XI. Pius pápa avatta szentté 1925-ben, és tette meg a plébánosok és lelkipásztorok védőszentjévé.

