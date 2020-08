2020. augusztus 6., csütörtök

6 éve 57 éves korában meghalt Bajor Imre színész, komikus.

Berta – német eredetű; jelentése: Perchta istennő nevéből.

Bettina – a Betta név nőiesítő képzővel való továbbképzése.

„Fontosnak tartom, hogy tanulja meg az ember elengedni azt, akit szeret. Nem szabad görcsösen ragaszkodni senkinek az emlékéhez, akármekkora űr marad utána.”

Cseri Kálmán

– Varsányi Irén színésznő születése (1889)

MINDIG JELENLÉVŐ SEGÍTSÉG

Isten a mi oltalmunk és erősségünk… (Zsolt 46,2)

Az országnak azon a részén, ahol élek, idén nyáron sok pusztító vihar söpört végig. Gyakran jégeső is hullott – nem egyszer baseball nagyságú jégdarabokkal -, amelyek betörték az autók szélvédőit, tönkretették a termést, kárt tettek az épületekben, olykor még az állatállományban is okoztak pusztulást. A zsoltáros – aki arra törekszik, hogy bátorságot és reményt hozzon Isten szenvedő népének – efféle pusztításról ír.

Ha a Zsolt 46-ot olvassuk, minden vihar idején megtaláljuk a biztonságot. Amikor a szemünk láttára omlanak össze házak, és üzleteket fúj el a szél, ráébredünk, mennyire törékenyek is vagyunk. Ezért Istenhez fordulunk, hogy gyengeségünk és félelmünk közepette erőt adjon nekünk.

Amikor így teszünk, akár külső fizikai, akár belső, lelki vihar dúljon is, azt érezzük, hitünk mélyül, és nem vagyunk magunkra hagyva. Isten, a mi “oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban”, az egyedüli, aki eloszlathatja félelmünket és bátorságot adhat, hogy átverekedjük magunkat életünk minden viszontagságán.

Imádság: Örökkévalóság Istene, nyisd fel szemünk, hogy meglássuk, közelebb vagy hozzánk, mint ahogy azt el tudjuk képzelni; közelebb, mint egy barát vagy testvér. Ámen

Még ha egyedül érzem is magam, Isten akkor is velem van.

Al Trucano (Nebraska, USA)

IMÁDKOZZUNK A VIHAROK ÁLDOZATAIÉRT!

Urunk színeváltozása

Jézus isteni dicsősége átragyog testi mivoltán. Valahogy úgy, mint amikor a tűz belülről átjárja, és folyékonnyá izzítja a vasat. Az álmukból felriadt apostolok Jézust látják, amint Illéssel és Mózessel közeli haláláról beszélget, amelyet Jeruzsálemben kell majd elszenvednie. Mindezt azonban akkor még nem értik az apostolok, és lelkesen felkiáltanak: Mester, jó nekünk itt lennünk! Ott, abban a pillanatban könnyűnek tűnt Péter és társai számára engedelmeskedni a mennyei szózatnak: “Ez az én választott Fiam, őt hallgassátok”. Jézus azonban úgy rendelkezett, hogy a hegyről vissza kell térni a hétköznapok világába, és folytatni kell azt az utat, amely Jeruzsálembe, a Golgotára vezet. A Katolikus Egyház Katekizmusa a tábor-hegyi színeváltozásról ezt írja: “Egy pillanatra Jézus megmutatta isteni dicsőségét, ily módon megerősítette Péter hitvallását. Ugyanakkor megmutatta, ahhoz, hogy bemehessen dicsőségébe, Jeruzsálemben a keresztet kell elszenvednie”.

