2020. augusztus 8., szombat

230 éve született Kölcsey Ferenc, a Himnusz költője, kritikus, politikus, reformer.

NÉVNAP:

László – szláv eredetű; jelentése: hatalom + dicsőség.

Gusztáv – skandináv-német eredetű; jelentése: a gótok támasza.

IDÉZET:

„Az őszinte szerelem nem fárad el soha. Csupa lélek, hát nem hidegül el. Az izzó szénkatlant elborítja a hamu, de a csillagot nem.”

Victor Hugo

MAGYARORSZÁG KULTÚRTÖRTÉNETÉBŐL:

– Kölcsey Ferenc költő születése (1790). 1823-ban ő írta meg a Himnuszt.

– Gregor József operaénekes születése (1940).

Forrás: Magyarország kultúrtörténete napról napra, Honfoglalás Egyesület 2000.

A NAP IGÉJE:

A BÉKÉLTETÉS EMBEREI

Tehát Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk… (2Kor 5,20)

Tavaly autista fiam egy türelmetlen és tapasztalatlan tanárral összetűzésbe került. A mindennapos nézeteltérések hatására állandóan ingerült volt, és elveszítette kedvét a tanuláshoz. Megkíséreltem ezt megbeszélni, de a tanár figyelmen kívül hagyott.

Később, amikor a 2Kor 5-öt olvastam, ráébredtem, hogy a békéltetés emberének kell lennem. Rájöttem, hogy sokkal inkább az igazságtalanságra összpontosítottam a szeretet helyett, az igazamat bizonygattam a megoldás keresése helyett. Isten megmutatta, hogy a tanárnő ingerlékenysége és a támadó válaszai mögött egy olyan ember áll, aki egy nehezen kezelhető osztályt vezet, és állandóan be akarja bizonyítani, hogy alkalmas feladatára. A bosszú és harag helyett szívembe együttérzés és béke költözött. Elkezdtem imádkozni ezért a tanárért, és Isten erőt adott, hogy megjegyzéseire a bátorítás és a békesség szavaival válaszoljak. Idővel a tanárnő is változott: fiam felé nagyobb türelemmel fordult, tekintetbe véve a nehézségeit.

Isten arra kér bennünket, környezetünkben képviseljük Krisztust. Ha mások dühösek, támadók, vagy sértőek, mi feleljünk, ahogyan Isten szól hozzánk: türelemmel, szeretettel és békével. Isten átformáló szeretete meggyógyítja a körülöttünk lévők szívét, és békét hoz mindannyiunk számára.

Imádság: Istenünk, köszönjük, hogy segítesz szeretettel válaszolni mindenkinek, akivel csak találkozunk. Ámen.

Ma is megmutatom Isten szeretetét egy békés felelettel.

Sara Hague (Oregon, USA)

IMÁDKOZZUNK A TANÁROKÉRT!

A fenti elmélkedés a csendespercek.hu napi elmélkedése.

LITURGIKUS NAPTÁR:

Szent Domonkos áldozópap

Minden átelmélkedett igazságot átadni! Ez volt szent Domonkos jelmondata. Nem csak a domonkosok, de minden megkeresztelt ember feladata is ez: a Krisztusban megélt valóság tovább adása.

A hangsúly egyaránt vonatkozik az elmélkedés fontosságára és a megosztásra is. Csak akkor lehet igaz és gyümölcsöző igehirdetésem, hitoktatásom, tanúságtételem, ha előtte “átbeszélem” az Úrral. De az elmélkedések, adorációk során kapott isteni ajándékokat is meg kell osztanom testvéreimmel, hiszen így valósulhat meg személyes életemben is szent Pál gondolata: “élek többé nem én, hanem Krisztus él bennem!”

