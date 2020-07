2020. július 11., szombat

60 éve született Csuja Imre színész (Üvegtigris – Csoki).

NÉVNAP:

Lili – a Lilian, Caroline, Elisabeth német és angol becézőjéből önállósult.

Nóra – az Eleonóra és a Honóra rövidülése.

IDÉZET:

„Nem éveink számán múlik, hogy fiatalok vagyunk-e vagy öregek. A fiatalság a tehetség egyik fajtája.”

Heltai Jenő

EZEN A NAPON EMLÉKSZÜNK RÁ:

Szova Péter, Szova-Gmitrov (Hajtóka, Sáros megye, 1894. július 11. – Ungvár, 1984). Helytörténész. A gimnáziumot Eperjesen végezte. Az első világháborúban orosz hadifogságba esett. 1919-ben tért haza. A kassai jogi akadémia elvégzése után az ungvári reálgimnáziumban tanított. Az 1920-as években az ungvári városházán tisztviselő. Jelentős kulturális tevékenységet fejtett ki Duchnovics Kultúregyesületben és a Skolnaja Pomoscs kiadónál. 1941-ben a Kárpátaljai Tudományos Társaság tudományos szakosztályának munkájában vett részt. A szovjet hadsereg bevonulása után Kárpátalja Ukrajnához való csatolásának híve volt. 1946-ban a Területi Honismereti Múzeum igazgatójává nevezték ki, majd Kárpátalja néptanácsának elnökhelyettese lett. Történelmi, helytörténeti munkákat írt.

Forrás: Keresztyén Balázs: Kárpátaljai Művelődéstörténeti Kislexikon (Hatodik Síp Alapítvány – Mandátum Kiadó, Budapest – Beregszász, 2001.)

MAGYARORSZÁG KULTÚRTÖRTÉNETÉBŐL:

– Ezen a napon született 1819-ben Reguly Antal nyelvész, néprajzkutató, a finnugor nyelvészet és őstörténet kutatásának megalapozója.

Forrás: Magyarország kultúrtörténete napról napra, Honfoglalás Egyesület 2000.

A NAP IGÉJE:

VIGASZTALÁS ÉS BÉKESSÉG

Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban. (Fil 4,7)

Gyülekezetünket mélyen megrázta, amikor lelkészünk felesége, Susan 55 évesen váratlanul meghalt. Susan egy másik városban ápolta édesanyját, így lelkészünk rögtön elutazott, hogy intézkedjen. Pénteken felkértek, hogy vezessem a vasárnapi istentiszteletet. Természetesen elvállaltam, de kétségeim voltak, hogy mit mondjak egy gyászoló gyülekezetnek.

Azon a vasárnapon is szokás szerint cselekedtem, elolvastam a Csendes Perceket és a Bibliát, aztán imádkoztam. Az aznapi áhítat arról szólt, hogyan lehet békét találni a veszteségek közepette. Az áhítat írója a Fil 4,7-re hivatkozva zárta le az áhítatot Isten békéjének ígéretével, mely meghalad minden értelmet. Úgy éreztem, ezt az áhítatot Isten készítette elő, hogy segítsen megtalálni a helyes üzenetet a gyülekezet számára.

Az istentisztelet során felolvastam az áhítatot. A következő napokban és hetekben láttam, ahogy a gyülekezet tagjai Krisztusban testvérként viselkedtek, szeretettel és vigasztalással nyújtva segítséget a lelkésznek és családjának a szükség idején.

Imádság: Atyánk, hálát adunk neked vigasztalásodért és békédért, melyet a kihívásokkal teli időszakokban adsz nekünk. Segíts, hogy másokkal mi is így tehessünk! Ámen.

Hogyan lehetek nyitott ma Isten nekem szóló üzenetére?

John D. Bown (Minnesota, USA)

IMÁDKOZZUNK VALAKIÉRT, AKIT VÁRATLAN VESZTESÉG ÉRT!

A fenti elmélkedés a csendespercek.hu napi elmélkedése.

LITURGIKUS NAPTÁR:

Szent Benedek apát, Európa védőszentje

Nursiai Szent Benedek 480 táján született a közép-itáliai, umbriai Nursziában (ma Norcia). Előkelő származású, Rómában elsőrendű nevelésben részesült. A gót megszállás alatt nyögő Rómában tanult, keresztény lelke nem tudott megbékélni a világ kísértéseivel. Már 14 évesen elhatározta, hogy elhagyja a világot, ezt azonban csak dajkájával közölte.

Előbb egy falusi plébánián Enfidében (ma Affile) élt, de innen is tovább menekült a világ elől. A szabin hegyek közt, Subiaco vidékén, az Anio folyó völgyében vette fel a remeteöltönyt, itt telepedett meg egy barlangban. Három évi magány után pásztorok találtak rá, és vitték hírét az emberek közé. Ezután már sokan zarándokoltak hozzá. Ez a hírnév a világ kísértését is jelentette számára. A vicovarói szerzetesek elöljárójukká választották, de nem akarták őszintén megkomolyítani életüket, sőt még a megmérgezésére is kísérletet tettek, emiatt visszatért barlangjába, Subiacoba.

Egyre több remete vette körül, ezeknek egymásután épített kolostort. Ezekben igazi szerzetes családi élet folyt, ő legszívesebben a kezdők nevelésével foglalkozott. 35 éves remeteségét egy féltékeny pap áskálódása miatt szakította meg, elvándorolt délre, és a Monte Cassino hegyen 529-ben megalapította a bencés rend anyaházát. Templomot és kolostort épített, sok szegényt támogatott, sokakat megtérített, megírta Reguláját, mely ma is a nyugati szerzetesség alapszabálya. Emiatt a nyugati szerzetesség atyjának is szokták nevezni.

Meghalt 547. március 21-én (más forrás szerint 543-ban). Azóta követői, a bencések Európát megtérítették, műveltségre tanították, ma is a társadalom legkiválóbb tagjait nevelik. A 8. századtól július 11-én emlékeznek meg róla. VI. Pál pápa 1964. október 24-én Európa fővédőszentjévé nyilvánította.

bacskaplebania.hu