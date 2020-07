2020. július 2., csütörtök

84 éve született Hofi Géza humorista (Hofélia, Élelem bére).

NÉVNAP:

Ottó – germán eredetű; jelentése: vagyon + híres.

IDÉZET:

„Minden pillanatban két út van előttünk; ezek közül ki kell választanunk az egyiket, és nem tudjuk, merre vezet a másik. Lehet, hogy a jobbat választottuk, de lehet, hogy sohasem fogjuk megtudni, melyik a jobb.”

Alexander Fleming

EZEN A NAPON EMLÉKSZÜNK RÁ:

Bródy András (Kövesd, 1895. július 2. –? 1946. december 7.). Kárpátalja első ruszin miniszterelnöke, a cseh és a magyar parlament képviselője, újságíró. Apja magyar, anyja ruszin származású volt. Tanítóképzőt végzett. 1914-ben megsebesült a fronton, ezért leszerelték. 1920-ban a munkácsi Tyukodi Pajtás című szatirikus lap szerkesztője, majd annak megszűnése után a Kárpátaljai Futár segédszerkesztője lett. 1922-ben a Kárpátaljai Földműves Szövetség Pártjának tagja, a nagyszőlősi járás titkára. 1923-tól a párt lapjának, az Orosz Hírlapnak volt a munkatársa, emellett színműveket is írt. Kurtyák István halála után 1932-től a párt vezetője és a kárpátaljai autonóm mozgalom legjelentősebb képviselője lett. Tagja volt a cseh parlamentnek, de politikai követelései miatt a cseh hatóságok négy hónapra börtönbe zárták. A Csehszlovákiában kialakult politikai krízist kihasználva, 1938. október 9-én megalakította az autonóm kormányt. A „papírautonómia” azonban rövid életű volt, mert 1939. március 15-én a magyarok visszafoglalták Kárpátalját. Mint a legerősebb helyi párt képviselője, tagja lett a magyar parlamentnek, de politikai célkitűzéseit nem tudta megvalósítani. 1944. november 22-én a szovjet parancsnokság elrendelte letartóztatását. Egy ideig börtönben tartották, majd halálra ítélték.

MAGYARORSZÁG KULTÚRTÖRTÉNETÉBŐL:

– Melis György Kossuth-díjas operaénekes születése (1923).

A NAP IGÉJE:

VÉGTELEN SZERETET

Az ÚR pedig jóra fordította Jób sorsát, miután Jób imádkozott barátaiért, és kétszeresen visszaadta az ÚR Jóbnak mindazt, amije volt. (Jób 42,10)

Nem sokkal azután, hogy betöltöttem a negyvenet, az egészségem romlani kezdett. Étvágytalanságot, álmatlanságot, testsúlyfogyást és irracionális gondolkodást észleltem. Házasságom bajba került, idősebb gyermekünk pedig éppen a főiskolára készült. Az ügyeket mindig könnyen el tudtam intézni, ez a helyzet azonban most más volt. Legsötétebb pillanataimban gondolataim Jób felé fordultak és a szenvedésekre, melyeket el kellett hordoznia. Jób nem vádolta Istent, hanem megtartotta hitét. Végül mindenét visszakapta.

Szenvedéseim gyötrelmes időszakában Jób története reményt adott, hogy én is kikerülök ebből a hullámvölgyből. Végül, néhány hónap után kórházba kerültem. A diagnózis súlyos klinikai depresszió volt. Rendkívül nagy testi és lelki fájdalmat éreztem. De a megfelelő orvosi kezelésnek köszönhetően javulás állt be állapotomban. Étvágyam visszatért, és jól aludtam. Tíznapos kórházi kezelést követően hazaengedtek.

Jób szenvedésének és gyógyulásának története fontos része volt felépülésemnek. Bár néha úgy érezhetjük, Isten elhagyott, az ő szeretete átsegít a legsötétebb napokon. 30 év telt el azóta, és naponta hálát adok Jób történetéért, és azért, hogy ő soha nem fordult el Isten végtelen szeretetétől.

Imádság: Urunk, a legsötétebb és a legjobb napjainkban is hálát adunk végtelen szeretetedért. Ámen.

Isten szeretete át fog segíteni a legsötétebb napjaimon.

Larry Dowell (Észak-Karolina, USA)

IMÁDKOZZUNK A MENTÁLIS BETEGSÉGBEN SZENVEDŐKÉRT!

LITURGIKUS NAPTÁR:

Sarlós Boldogasszony: Szűz Mária látogatása Erzsébetnél

Mária útnak indul. Azért indul, hogy segítsen. Az Istennel való találkozás a másik ember felé kell fordítson bennünket. Nem tarthatom meg magamnak, amit kaptam. Nem csak nekem, mindenkinek akarja rajtam keresztül adni az Isten. Mária példája erősítsen a másik emberhez való fordulásomban.

