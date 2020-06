2020. június 26., péntek

95 éve született Németh Marika, Jászai Mari-díjas operett-énekesnő, színésznő, primadonna.

NÉVNAP:

János – héber-görög-latin eredetű; jelentése: Isten kegyelme, Isten kegyelmes.

Pál – latin eredetű; jelentése: kicsi, kis termetű férfi.

IDÉZET:

„Minden kapcsolatban van mindennel, ami létezik, a végtelen űrben rohanó legtávolabbi csillagtól a talpunk alatt megcsikorduló porszem atommiriádjaiig.”

Jack London

EZEN A NAPON EMLÉKSZÜNK RÁ:

Csengeri Dezső (Palló, 1926. március 20. – Nagydobrony, 1982. június 26.) Tanár, író, 1937 és 1945 között járt gimnáziumba Ungváron, majd Kisvárdán. Két szemesztert végzett a budapesti tudományegyetemen, de családi okok miatt nem folytathatta tanulmányait. Az 1946-47-es tanévben Nagydobronyban, 1947 és 52 között pedig Eszenyben tanított. 1952-ben orosz nyelv és irodalom szakos diplomát szerzett az ungvári egyetem levelező tagozatán. 1952-től 1963-ig a nagydobronyi iskola igazgatója, majd haláláig a tanára volt. Több tankönyvet írt.

Művei: Fellegomlás (novellák), Ungvár, 1959.; Szél zúg a Latorcán (novellák) Ungvár, 1978; A Tiszánál, pirkadatkor (kisregény), Ungvár, 1980.

Forrás: Keresztyén Balázs: Kárpátaljai Művelődéstörténeti Kislexikon (Hatodik Síp Alapítvány – Mandátum Kiadó, Budapest – Beregszász, 2001.)

MAGYARORSZÁG KULTÚRTÖRTÉNETÉBŐL:

– Németh Marika operett primadonna (1925), a Fővárosi Operettszínház évtizedeken át kedvelt, csengő hangú művésznője.

– I. Ferenc betiltja a magyarországi olvasóköröket (1798).

– Csernus Tibor festőművész születése (1927).

Forrás: Magyarország kultúrtörténete napról napra, Honfoglalás Egyesület 2000.

A NAP IGÉJE:

VÁGYÓDÁS AZ EGYSZERŰRE

Ügyeljünk arra, hogy egymást szeretetre és jó cselekedetre buzdítsuk. (Zsid 10,24)

Mindig nagy dolgokat szerettem volna tenni Istenért, megváltoztatni a világot, és olyan életet élni, ami valóban számít. Nem akartam, hogy az életem végén bármit sajnálnom kelljen. Lehet, hogy az életkor vagy még inkább a bölcsesség hozta, de azt tudom, hogy most már egy egyszerűbb életre vágyom.

Egy volt diákom telefonhívása megmutatta nekem, hogy mit jelet ez. Őt pályakezdőként tanítottam, amikor minden igyekezetem ellenére sok hibát vétettem. Ennél a diáknál súlyos ADHD (hiperaktivitás) betegséget állapítottak meg. Egy helyi banda is megpróbálta beszervezni. Abban az évben próbáltam bátorítani. Most azért hívott, hogy elmondja, amíg az én osztályomba járt, hogyan lett először ő, majd a családja is keresztény. Azt mondta, megváltoztattam az életüket, és ifjúsági lelkésznek készül. Megmutatta nekem, hogy az embereknek adott egyszerű naponkénti biztatás mindent megváltoztathat.

Isten a szavaimon keresztül meg tudta változtatni az életét annak a családnak. Ki tudja, hogy e fiatalember szolgálatán keresztül hány család élete fog megváltozni? Ki tudja, hogy Isten mit fog elvégezni a látszólag semmitmondó biztató szavainkon és a felajánlott szeretetünkön keresztül?

Imádság: Drága Urunk, segíts bennünket, hogy megragadjunk minden lehetőségeket arra, hogy másokat bátorítsunk, segítsünk és szeressünk! Ámen.

Isten által bátorító szavaim nagy változásokat idézhetnek elő.

Terrie Hellard-Brown (Kalifornia, USA)

IMÁDKOZZUNK A VESZÉLYEZTETETT DIÁKOKÉRT!

A fenti elmélkedés a csendespercek.hu napi elmélkedése.