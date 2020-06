2020. június 27., szombat

70 éve született Kovács István birkózó, edző, szabadfogásban az első magyar világbajnok.

NÉVNAP:

László – szláv eredetű; jelentése: hatalom + dicsőség.

IDÉZET:

„Az élet túl rövid ahhoz, hogy elvesztegessük. Álmainkat csak cselekvéssel, tettekkel valósíthatjuk meg, és nem annak tervezésével, hogy mit fogunk tenni.”

David J. Schwartz

EZEN A NAPON EMLÉKSZÜNK RÁ:

Palágyi Deák Geyza (Palágy, 1871. április 7. – Sárospatak, 1931. június 27.). Festőművész, író, néprajzi gyűjtő, a sárospataki kollégium rajztanára. Középiskoláit Ungváron végezte. A budapesti mintarajziskola befejezése után Münchenben ismerkedett a német rajzművészettel. Hazatérése után Pápán, majd 1903-tól Sárospatakon tanított. Részletező, rajzi dokumentációval kísért leírásokat tett közzé az ungi Tiszahát népéletéről. Balladákat, népdalokat gyűjtött szülőföldjén. Rendszeresen jelentek meg rajzai a Vasárnapi Újságban. Illusztrációkat készített Arany János Toldijához. Rajzait és költeményeit 1907-ben albumban adta ki. Néprajzi és népművészeti tárgyi gyűjteménye a Sárospataki Tudományos Gyűjtemények Múzeumába került.

Forrás: Keresztyén Balázs: Kárpátaljai Művelődéstörténeti Kislexikon (Hatodik Síp Alapítvány – Mandátum Kiadó, Budapest – Beregszász, 2001.)

MAGYARORSZÁG KULTÚRTÖRTÉNETÉBŐL:

– Szentté avatják I. László királyt Váradon (1192)

Forrás: Magyarország kultúrtörténete napról napra, Honfoglalás Egyesület 2000.

A NAP IGÉJE:

REMÉNY

De én vigadozni fogok az ÚR előtt, víg örömre indít szabadító Istenem. (Hab 3,18)

2001-ben a férjemnél rákot diagnosztizáltak, a nagybátyám meghalt, édesanyám pangásos szívelégtelensége pedig rosszabbra fordult. Néhány hónappal később, mikor a férjem megkezdte a rákkezelést, az édesapja váratlanul elhunyt, és anyám is meghalt.

Annak a rengeteg nyomasztó eseménynek emléke alapján, ami abban az évben történt, könnyű figyelmen kívül hagyni az akkor átélt jó dolgokat. Abban az időszakban a bánat egy természetes reakció volt. Választanom kellett azonban, hogy keserű, dühös és elcsüggedt maradok-e, vagy Habakuk prófétához hasonlóan ezt mondom: “Vigadozni fogok az ÚR előtt!”

Mindannyian átélünk olyan eseményeket, amelyek miatt megtántorodunk, azon gondolkodva, merre menjünk tovább, vagy hogy egyáltalán túléljük-e. A nehéz időket gyakran nem tudjuk befolyásolni, de azt továbbra is megválaszthatjuk, hogyan reagálunk az eseményekre. A Zsolt 103 arra emlékeztet, hogy dicsérjük Istent, mert ő kegyelmes, könyörületes és szerető Úr. Még ha nem is értjük, hogyan jöhet ki bármi jó a jelen körülményeinkből, választhatunk, hogy a negatívumokra vagy az Istentől kapott áldásokra koncentrálunk.

Imádság: Istenünk, segíts úgy dönteni, hogy mindennap dicsérünk téged, függetlenül a körülményeinktől. Ámen.

Ma és mindennap örülni fogok az Úrban.

Carol Elaine Harrison (Saskatchewan, Kanada)

IMÁDKOZZUNK HÁLÁS SZÍVÉRT!

A fenti elmélkedés a csendespercek.hu napi elmélkedése.