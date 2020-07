Iskola a nyelvhatáron

Megszűnik Léván a református gimnázium, így csupán egyetlen református középiskola marad talpon Felvidéken. Az intézmény létszámhiánnyal küzd, nem tudnak első osztályt indítani – értesült a Felvidék.ma. Ha nem gyűlik össze elegendő szülői támogató vállalás, akkor a jövőre a végzős osztályt még leérettségiztetik, aztán felfüggesztik a húszéves iskola működését. Helyzetjelentés a magyar nyelvhatárról.

Léván a református gimnáziumot szíve szerint senki sem zárná be, de nincs elég gyermek, és ilyen feltételekkel nem tartható fenn egyetlen iskola sem, akármennyi pénz is áll rendelkezésre – így lehetne összefoglalni azt a félórás beszélgetést, amelyben Kassai Gyula barsi esperest, a Czeglédi Péter Református Gimnáziumot fenntartó lévai gyülekezet lelkipásztorát kérdeztük a felvidéki magyar sajtóban megjelent hírekről.

Mint megtudtuk, az iskolának régóta vannak anyagi problémái. Ha kizárólag önerőből tartották volna fenn az intézményt, már 2015-ben be kellett volna zárniuk. Működésüket évek óta magyar központi költségvetésből érkező támogatás tette lehetővé, de 2019-ben a Tiszántúli Református Jótékonysági Bálon is számunkra gyűjtöttek. A bezáráshoz vezető körülményeket, valamint a megmenekülés lehetséges útját a fenntartó gyülekezet lelkésze és az intézmény igazgatónője segített megértenünk.

Drámaian fogy a lévai magyarság

Léva a magyar nyelvhatáron fekszik. Lakosságának mindössze 8 százaléka magyar, pedig száz éve, 1920-ban még a város 91 százaléka volt magyar nemzetiségű. Lévából közben Levice, majd iparváros lett, a közeli mohi atomerőmű miatt sok mérnök költözött ide, szinte csak szlovákok. Ez a történelmi ok, de az is „probléma, hogy egyre kevesebb gyermek születik” – magyarázza Kiss Beáta, a Czeglédi Péter Református Gimnázium igazgatója. Példaként hozza fel, hogy míg az intézményük legnépesebb évében 72 diákjuk volt, mostanra már csak 28-an tanulnak náluk.

Hasonló helyzetben van a Juhász Gyula Alapiskola is, amely nem egyházi, de magyar tanítási nyelvű, és a szomszédos épületben működik, a gimnázium mellett. Ide húsz éve még 250 gyermek járt, ma már csak 120.

Az iskola csak akkor maradhat fenn, ha minden évfolyam stabil létszámmal üzemel. És ne gondoljuk, hogy meg sem próbáltak gyermekeket toborozni: Kiss Beáta azt mondja, rengeteg energiát fektettek abba, hogy ne csak Léváról és a környékből, hanem jóval messzebbről is hozzanak diákokat az intézménybe. Az igazgatónő optimista volt, Felvidéken csupán két magyar református gimnázium van, bíztak abban, hogy Szlovákia nyugati részéről hozzájuk jönnek majd, akik református szellemiségben, magyar nyelven akarnak tanulni. Sajnos nem igazolódtak be a reményeik, sokan más magyar felvidéki iskolát választanak, sőt vannak olyan szülők is, akik a gyermekeiket Magyarországra íratják be református oktatási intézménybe.

A fenntartó gyülekezet a következő számokkal találta szembe magát 2020-ban: összesen 28 diákkal kezdenék a most következő tanévet, közülük is 14-en végzősök. Ha ők elballagnak, 14-en maradnának, és kérdés, hány elsősük lenne, sikerülne-e valahogyan legalább 9-et toborozni. Ha a törvényi minimummal számolunk, akkor az egész iskola diáklétszáma 23 fő lenne a 2021/22-es tanévben. Ez pedig kevesebb, mint egy átlag magyarországi gimnáziumi osztály létszáma.

Minél kevesebb a diák, annál több pénzt kell a fenntartónak költenie az egyébként 18 alkalmazottat foglalkoztató iskola működésére, hiszen az intézmény fejkvóta alapján kap működési támogatást a szlovák állami költségvetésből. Kezdetben évi 50 ezer eurót kellett a gyülekezetnek az iskola működéséhez biztosítani, ez az összeg idővel megháromszorozódott, azaz már több mint 150 ezer euróval, vagyis 52 millió forinttal kell kiegészíteni a büdzséjét.

Pislákol a remény

Van-e mégis bármi remény arra, hogy ne szűnjön meg a Czeglédi Péter Református Gimnázium Léván? A fenntartó gyülekezet vezetője két lehetséges forgatókönyvet vázol. Az egyik járható út az lenne, ha egy erős fenntartó jelentkezne, hogy átveszi tőlük az iskolát. „Minden áldásával és nehézségével együtt” – teszi hozzá a lelkész.

Ilyen megkeresés eddig nem történt, viszont a gyülekezet vezetősége a sajtóból értesült arról, hogy az öregdiákok egy csoportja gyűjtést indított az iskola megmentéséért. Azóta tárgyaltak is velük. Azonban a pénzgyűjtés nem elég, ha nem lesz több diák. Épp ezért az iskolát fenntartó gyülekezet vezetősége most szülőktől vár támogató, elköteleződő aláírásokat. Ha kapnak elég írásbeli nyilatkozatot, ami alapján a következő években lesz elég gyermek, akkor nem függesztik fel az iskola működését.

Bölcsődét alapítanak

Bármi is lesz a lévai református gimnázium sorsa, a gyülekezet másképpen, de folytatja a munkát. „A legalsó szinten kell megszólítani a gyerekeket, családokat” – véli a lelkész. Ezért úgy döntöttek, református bölcsődét alapítanak. Ezzel a helyi állami, magyar óvodát akarják erősíteni. Ráadásul már most úgy készül a gyülekezet, hogy ha esetleg bajba kerülne a nyelvhatáron működő óvoda, készek átvenni azt az államtól, hogy biztosan legyen magyar nyelvű nevelés Léván. „Mindez jelzi, hogy résen vagyunk, nem adjuk fel.”