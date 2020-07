Vasárnapi üzenet

„Kelj föl, vedd az ágyadat, és menj haza!” (Mt 9,6)

Dicsőség Jézus Krisztusnak!

Krisztusban kedves testvérek!

A pünkösd után 7. vasárnapi evangélium egy béna ember meg­gyógyításáról szól. Miután Jézus visszatér lakóvárosába a gadaraiak vidékéről, egy bénát hoznak elé, hogy gyógyítsa meg őt. Hitüket látva Jézus meggyógyította.

Több csodatételről számolnak be az evangéliumok Jézussal kapcsolatban, pl. kenyérszaporítás, kánai menyegző. Jelen esetben egy béna meggyógyításáról esik szó. Betegség. Mennyi sok ember van most is világszerte, akik különböző betegségekkel küzdenek! (Pl.: rák, cukorbetegség, leukémia). Az ember mindent meg akar tenni a saját vagy mások egészségéért. Milyen hatalmas összegeket „dobunk ki az ablakon” gyógyszerekre, műtétek miatt, amelyek sajnos nem mindig járnak sikerrel. A mai evangélium kapcsán feltehető az a kérdés, hogy keresztény hívő emberként mekkora hitünk van egy betegség idején. A választ nem tudjuk, mert amikor látunk egy kis reményt a gyógyulásra, akkor úgy érezzük, hogy erősebbek vagyunk, de amikor egyre csak rosszabbodik az állapot, akkor bizony, hogy elgyengülünk. Egyedül csak Isten tudja, hogy mekkora hittel bírunk.

„A hitüket látva Jézus így szólt a bénához: Fiam, bűneid megbocsáttattak” (Mt 9,2). Ez a kijelentés Jézus részéről azt jelenti, hogy nemcsak fizikailag gyógyította meg a béna embert, hanem lelkileg is. Meg tudta őt gyógyítani, mert feltárta önmagát a béna ember, nem rejtőzött el, nem bújt el Jézus elől, hanem hitt benne, és ezáltal gyógyult meg. Kedves testvérek! Mi is sokszor szenvedünk fizikai és lelki betegségben is. Jézus nemcsak az akkori korban élő embernek mondja, hogy „bízzál, fiam, hited meggyógyított”, hanem neked most, a jelen időben is, nekem is azt akarja üzenni, hogy bízzunk Őbenne, és akkor mi is gyógyulást szerezhetünk, mind testi, mind lelki gyógyulást. De ehhez nekünk is fel kell tárnunk önmagunkat Isten előtt, megmutatni neki sebeinket, és kérni az Ő segítségét.„Kérjetek és adatik nektek” (Mt 7,7) – mondja Jézus Krisztus.

Kedves testvérek! Merjünk hinni mi is, vigyük oda a saját testi-lelki betegségeinket Jézus elé, hogy gyógyulást szerezzünk, és hogy ezáltal megmutassuk a mai keresztény embereknek, hogy istenfélő emberek vagyunk, és hogy mindazt, amit hittel és imádságban kérünk Istentől, megkapjuk. Ámen.

Egressy Márton

görögkatolikus áldozópap