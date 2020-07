Három ukrán katona vesztette életét mentés közben a Donyec -medencében

Az elmúlt napban három ukrán katona vesztette életét, köztük a sebesültek mentése közben egy katonaorvos, és két további katona sebesült meg a Donyec-medencei harcok övezetében a szakadár és az orosz megszálló erők támadásai következtében – jelentette kedden az ukrán Egyesített Erők parancsnoksága.

A közlemény szerint az “orosz megszálló erők” előző nap 18-szor sértették meg a tűzszünetet a kelet-ukrajnai frontvonal mentén, egyebek mellett 120 milliméteres, a minszki egyezményekben tiltott nehéztüzérségi aknavetőket és nagy kaliberű golyószórókat is bevetettek.

A parancsnokság közlése szerint az orosz erők kilőttek egy 120 milliméteres aknalövedéket Zolote település közelébe is, ahol már korábban az ukrán és a szakadár erők végrehajtották a minszki egyezményeknek megfelelően a csapatszétválasztást, azaz egy-egy kilométerre eltávolították egymástól csapataikat, és elbontották védelmi erődítményeiket.

A Donyecktől mintegy 65 kilométerre északra lévő Zajceve településénél a sebesült katonák evakuálása közben a támadók tüzet nyitottak a mentést végzőkre, és egy katonaorvos életét vesztette a támadásban.

Dmitro Kuleba külügyminiszter keddi sajtótájékoztatóján erkölcsileg barbarizmusnak nevezte a katonaorvos megölését, jogi szempontból pedig olyannak, ami háborús bűntettnek minősül. Ígéretet tett arra, hogy ezt az esetet fel fogja vetni nemzetközi tárgyalásain. “Ez az eset nyilvánosságot fog kapni, és a válasz a lehető legkeményebb lesz” – fejezte ki meggyőződését a miniszter.

A donyecki szakadárok DAN hírügynöksége arról számolt be, hogy az ukrán hadsereg hétfő este tíz, 120 milliméter kaliberű aknavető-lövedéket lőtt ki az általuk ellenőrzött terület déli részén lévő Kominternovo falu térségére. Áldozatokról, veszteségekről, károkról nem számoltak be.

2018 februárjában életbe lépett a Donyec-medence Ukrajnába történő visszaintegrálásáról szóló ukrán törvény, amely Oroszországot agresszornak, megszálló államnak, a szakadár ellenőrzés alatti településeket pedig Oroszország által ideiglenesen megszállt területeknek minősítette. A jogszabály alapján az addig terrorellenesnek nevezett belügyi művelet fokozatosan, április végétől pedig hivatalosan katonaivá alakult át, és új neve Egyesített Erők Művelete lett.