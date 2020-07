Lemondott az ukrán jegybank elnöke

Benyújtotta lemondását Jakov Szmolij, az ukrán jegybank elnöke, Volodimir Zelenszkij államfő a jegybankelnök távozásáról szóló előterjesztést csütörtökön már be is nyújtotta a parlamentnek – számolt be az Ukrajinszka Pravda hírportál.

A jegybankelnök előző este küldte el lemondólevelét az államfőnek. Távozási szándékát posztjáról azzal indokolta, hogy hosszú ideje politikai nyomásnak van kitéve, amely alatt nem tudja tovább ellátni a feladatát és együttműködni más állami intézményekkel. Részletekbe nem bocsátkozott.

Az Ukrajinszka Pravda emlékeztetett arra, hogy Szmolij korábban úgy nyilatkozott: szeretne a jegybank élén maradni mandátuma lejártáig, 2025-ig. Szmolij 2018 márciusa óta töltötte be a jegybankelnöki tisztet, előtte helyettes vezető volt a nemzeti banknál.

Elődje, Valerija Hontarjeva még 2017 májusában lemondott, addig is már Szmolij vezette ideiglenes elnökként a jegybankot. Hontarjeva azzal indokolta lemondását, hogy a nemzeti bank élén eltöltött csaknem három év alatt nem tudta az ukrán bankrendszer reformját végrehajtani.

A jegybank vezetősége közleményében tudatta, hogy tiszteletben tartja Szmolij döntését.

A Nemzetközi Valutalap (IMF) sajtószolgálata csütörtökön közölte, hogy az IMF nagyra értékeli az ukrán nemzeti bank Szmolij vezetése alatt elért eredményeit. Reményét fejezte ki továbbá, hogy Szmolij utódja úgyszintén biztosítani fogja a jegybank függetlenségét.

Az Ukrajinszka Pravda hírportál emlékeztetett arra, hogy a parlament pénzügyi bizottsága nemrég megszavazott és a parlament elé terjesztett elfogadásra egy határozati javaslatot, amelyben a képviselők bírálták a jegybank tevékenységét. Ebben egyebek mellett úgy értékelték, hogy a jegybank szigorú monetáris politikája akadályozza a gazdaság fejlődését és az ország hitelfelvevő képességét is. Ezt ugyanakkor a G7 országok nagykövetei visszautasították, rámutatva arra, hogy a jegybank függetlenségének aláásása az, ami veszélyezteti Ukrajna nemzetközi támogatását.