Stagnál a turizmus Kárpátalján

A koronavírus az élet szinte minden területére rányomta bélyegét. Megérzik hatását a gazdasági ágazatok, melyekben hatalmas visszaesést okozott. Nem kivétel ez alól a turizmus sem. Az utóbbi pár hónapban teljes pangás tapasztalható e téren Kárpátalján.

Normális körülmények között megyénkben mindenhol turistákba botlik az ember, főként nyáridőben. Ennek most nyomát sem látjuk még most sem. A járvány okozta rendelkezések, a határok lezárása és korlátozása miatt egyáltalán nincsenek külföldi csoportok.

Május közepén a turisztikai szakemberek még úgy gondolták, hogy az ágazat legkorábban június elején beindul. Tévedtek. Már július végén járunk, és a kilátások nem valami fényesek.

– Magyarországi csoportjaink egyáltalán nincsenek. A helyi magyar nyelvű idegenvezetők és túravezetők szinte csak erre számíthattak volna. Belföldi, tehát ukrán csoportja egyikünknek sincs – monda el Bíró András, a Kárpátaljai Hazajáró Egylet elnöke, túravezető és idegenvezető.

Az említett egyesület a közösségi oldalon hirdet kisebb túrákat, főként a helyi „kalandorok” számára. Ám ezek elenyészőek a korábban megszokott nyári zsongáshoz képest. Ahogy azt Bíró András elmondta, ezek nem pótolhatják a külföldi csoportokat.

– Össze sem lehet hasonlítani a kettőt. A Hazajárók által hirdetett utak kisebb, csupán 20, legfeljebb 30 fős csoportoknak szólnak. Elmaradnak a buszos utazások is. A jelentkezők saját autóval és telekocsival vesznek részt a túrán, melynek fő célja, hogy a helyiek kicsit jobban megismerjék a vidéket, felfedezzék annak szépségeit, mindemellett pedig egy kicsit felrázza őket a mindennapok problémáiból. Emiatt sokszor nem is a hagyományos helyeket választjuk, hanem rejtett útvonalakat keresünk fel, mutatunk be. Az egész túra élménycentrikus.

Az idegenvezetők mellett megérzik a stagnálást a szállodák, kávézók, és éttermek is, hiszen ezek a szolgáltatói ágazatok szorosan összefonódnak a turizmussal. A kárpátaljai vendéglátósok július elején tiltakozást is szerveztek a korlátozások csökkentése érdekében. A belföldi turisták nem tudják pótolni a korábban megszokott forgalmat. Akiknek fő bevételi forrásukat az ágazat jelenti, csak remélni tudják, hogy hamarosan visszatér minden a régi kerékvágásba.

Gál Adél

Kárpátalja.ma