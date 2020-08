Eltűnik a néger szó Agatha Christie krimijéből

Eltűnik a „néger” szó Agatha Christie Tíz kicsi néger című népszerű krimijének francia fordításából. A könyvet ezentúl Ils étaient dix (Tízen voltak) címmel forgalmazzák – jelentette be szerdán a világhírű regényíró dédunokája, James Prichard.

A Christie hagyatékát gondozó Prichard a francia RTL rádióban hangsúlyozta, hogy amikor a könyv íródott, „még más volt a nyelv, és olyan szavakat is használtunk, amelyeket ma már elfelejtettünk”. A néger szó az eredeti szövegben 74-szer szerepelt.

„Agatha Christie mindenekelőtt szórakoztatni akarta az olvasóit, és mi sem állt volna tőle távolabb, minthogy akár egyiküket is megbántsa” – indokolta meg az új fordításról hozott döntését Prichard. A regényt, amely eredetileg a Ten Little Niggers címet kapta, Christie 1938-ban írta, a francia fordítás pedig 1940-ben jelent meg.

Az Egyesült Államokban a krimit évtizedekig az And Then There Were None címmel adták ki. Magyar fordításban Tíz kicsi katona vagy Tíz kicsi indián címmel is megjelent.

A könyvben szereplő Néger-sziget elnevezését is megváltoztatták, az új francia fordításban már a Katona-sziget meghatározás szerepel.

A krimiből, amelyet mintegy százmillió példányban adtak el világszerte, számos film és tévés feldolgozás is készült, köztük 1974-ben Charles Aznavourral az And Then There Were None (Tíz kicsi indián).

A regény címének megváltoztatása vitát váltott ki a közösségi médiában. „Néhány hónapja sok ezren könnyű szívvel csak nevettünk azon, hogy műveletlen emberek felháborodtak a cím miatt. Mostantól ez a kulturálatlanság ül diadalt és uralkodik” – fogalmazta meg véleményét a Twitteren Raphaël Enthoven francia filozófiatanár, rádiós személyiség.