Országszerte ismert turisztikai célpont a huszti várrom

belföldi turizmus a karantén alatt egyre népszerűbb. A kijevi UNIAN hírügynökség ezúttal a huszti vár maradványaira hívta fel a figyelmet.

A mondák szerint a várat a XII. század végén, Szent László uralkodása alatt kezdték építeni, és mintegy 100 évvel később, III. Béla idején fejezték be. A végvár stratégiai szempontból évszázadokig fontos szerepet játszott. A XVIII. században a Habsburg-dinasztia nem járult hozzá a felújításához. A vár állapota azóta is hanyatlik, amelyről jeles tollfogatónk, Kölcsey epigrammát is írt.

Külseje alapján európai városokhoz hasonlít Huszt: vörös tetejű házak, hangulatos utcák és régi templomok vannak itt – írta az ukrán hírportál.

Kárpátalja.ma