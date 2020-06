Bíró Erzsébet: Mindenki tartsa be a karantén szabályait!

Kárpátalja egyike azon megyéknek, amely a koronavírus második hullámába lépett – mondta Bíró Erzsébet, a Kárpátalja Megyei Állami Közigazgatási Hivatal egészségügyi osztályának vezetője a Kárpátalja.ma megkeresésére.

Június 8-tól folyamatosan emelkedik a betegek száma. Az osztályvezető elmondta, hogy a karantén enyhítése alatt az emberek nem tartották be az óvintézkedéseket. A nagyszabású események következtében – esküvők, összejövetelek – megugrott a fertőzések száma. Megyénkben eddig 2 454 koronavírusos beteget, csak az elmúlt huszonnégy órában 85 új esetet regisztráltak.

Bíró Erzsébet hangsúlyozta, hogy a kórházak közel 62%-a telítve van. Próbálnak minél több helyet felszabadítani a betegek számára. A szakember sajnálatát fejezte ki, hogy sokan nem hisznek a betegségben, amit komolyan kell venni.

– Felelőtlen dolog kockára tenni saját magunk és mások egészségét, s ezzel nemcsak az egészségügyre, de a gazdaságra nézve is óriási teher nehezedik. Ha sok beteg van, nem lehet enyhíteni a karanténon, nem tud beindulni a gazdaság. Ezért is fontos a biztonsági szabályok betartása. Láthatjuk több településen is, hogy a rendőrség munkatársai próbálnak szigorúbb intézkedéseket alkalmazni a karantén betartása érdekében – nyilatkozta a szakember.

Bíró Erzsébet mindenkit arra szólít fel, hogy tartsa be a szabályokat és vegye komolyan a helyzet súlyosságát.

Mondik Márta

Kárpátalja.ma