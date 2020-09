Átadták a felújított Nagydobronyi Középiskolát

Ünnepélyes keretek között, szűk körben adták át a Nagydobronyi Középiskola teljes körűen felújított épületét szeptember 1-jén, az új tanév első napján. A beruházás – melynek összege meghaladja az 51 millió hrivnyát – a Kárpátaljai Magyar Bázisiskolák Felújítási Program keretében, a Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Alapítvány közreműködésével valósult meg.

Kárpátalja legnagyobb magyarlakta településén 1953 óta működik középiskola, a szovjetrendszer alatt ez volt a megye első magyar tannyelvű iskolája. Az 1950–70-es években az iskola négy különböző épületben kapott helyet, majd 1976–77 során felépült a jelenlegi, 960 férőhelyes középiskola, ahová négy faluból járnak gyerekek: Nagydobronyon kívül Kisdobronyból, Tiszaágtelekről és Csongorról is. A tanintézetnek jelenleg 741 tanulója és 71 szakképzett pedagógusa van, s mind a 35 osztálya magyar tannyelvű.

Az iskola renoválása 2018-ban kezdődött el a magyar állam támogatásának köszönhetően: az épület új tetőt kapott, megújultak a tantermek, az étkezde, a konyha, a rendezvény-, valamint a tornaterem, a lépcsőházak, a főbejárat, az iskola műhelye és raktárhelyiségei. Kicserélték a külső és a belső nyílászárókat, felújították az iskola teljes elektromos hálózatát, fűtési és szennyvízelvezető rendszerét, kiépítették a szellőzőrendszert s vízhatlan szigetelést kapott az épület fundamentuma.

Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség és a Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Alapítvány elnöke az átadó ünnepségen elhangzott beszédében kiemelte: a mostani nehéz időkben, mikor Ukrajna mély gazdasági válsága és a nyelvi jogaink szűkítését célzó törvények elfogadása egyaránt aggodalomra ad okot, reményt nyújt a jövőt illetően, hogy az egymás után átadásra kerülő, megújult iskolákban méltó körülmények között, magyar nyelven közvetíthetik a tudást tanulóik felé a pedagógusok.

Örülök annak, hogy a Nagydobronyi Középiskola iskola nem vesztette el azt a vezető szerepét, amit a régión belül kezdettől betöltött – fogalmazott ünnepi beszédében Orosz Ildikó, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola elnöke. – Az oktatás színvonala nem romlott az idők során, sőt ma ez az iskola felveszi a versenyt a magán és az állami gimnáziumokkal egyaránt. Tanulói évről évre jól szerepelnek az emelt szintű érettségin, ukrán nyelvből is. Ennek az iskolának a példája is bizonyítja, hogy az anyanyelvű oktatásnak nincs alternatívája. Természetesen meg kell tanulni az államnyelvet és az idegen nyelvet is, amennyiben az állam garantálja ennek a feltételeit – mondta Orosz Ildikó, majd hozzátette, reméli, hogy a nagydobronyi iskola pozitív példája erőt ad a közösségnek, hogy kiálljon az anyanyelvi oktatás mellett.

Köszöntötte a jelenlévőket Kuti László, Magyarország Ungvári Főkonzulátusának első beosztott konzulja, aki kifejtette, hogy a Nagydobronyi Középiskola átadása egyszerre jelent reményt és büszkeséget Magyarország számára. Büszkék vagyunk rá, hogy magyar gyermekek európai körülmények között tanulhatnak, s reményt jelent, hogy anyanyelven sajátíthatják el mindazt, amit az életről és az élethez tudni szükséges. Reményt jelent ez számunkra azért is, mert azt mutatja, hogy nemcsak voltak, vannak, hanem lesznek is magyarok Kárpátalján – fogalmazott Kuti László.

Kántor József, a Nagydobronyi Középiskola igazgatója köszönetet mondott a magyar kormánynak és a közreműködő szervezeteknek az iskola történetében minden eddiginél nagyobb volumenű felújításért.

Az esemény zárásaként ünnepélyesen átadták a felújított épületet, melyre Kolozsy András nagydobronyi református lelkész kérte Isten áldását.

H. T.

