Átadták a Magiszteri diplomákat a Rákóczi-főiskolán

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (II. RF KMF) augusztus 6-án tartotta diplomaosztó ünnepségének második részét. A járványhelyzet miatt ugyanis a diplomákat két részre bontva adták át a végzős hallgatóknak azok magas létszáma miatt. Az ünnepséget a református templomban tartották, ahol csak az intézmény vezetői, tanárai, valamint a végzősök vehettek részt.

Az ünnepség ökumenikus istentisztelettel kezdődött, ahol a református és a görögkatolikus egyházak képviselői hirdettek igét és köszöntötték a jelenlévőket. Majd a főiskola himnusza hangzott fel, mely a Rákóczi imája, Rákóczi Ferenc bús éneke című kuruc kori ének 1., 3. és 5. versszaka.

Ezt követően Csernicskó István, a főiskola megbízott rektora köszöntötte a végzős hallgatókat. Mint mondta, a sikerhez vezető utat mindenkinek saját magának kell megtalálnia. Azok a diákok pedig, akik az elmúlt évek során sok mindent megtapasztaltak, átéltek, a tanulás révén sikeresen teljesítették a diplomáig vezető utat, ma már kollégákká váltak.

A járványügyi helyzetre való tekintettel Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára levélben üzent a tanintézmény pedagógusainak és végzőseinek, majd Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár videóüzenetét vetítették le.

A Rákóczi-főiskola végzős hallgatói idén első alkalommal viselhették az intézmény díszöltözetét, melyet külön be is mutattak az ünnepség során. A formaruha kurucos jellegű, így egyrészt reprezentálja főiskola szellemiségét, ugyanakkor hű marad a több száz éves európai egyetemi hagyományokhoz is. Az MA/MSc szakon végzett tanulók arany zsinórral díszített öltözetet viseltek.

A továbbiakban a végzős hallgatók nevében Gajdos Adrien, magyar nyelv és irodalom szakos hallgató szólalt fel. Majd pedig a diákok fogadalomtétele következett.

Ezután ünnepélyes keretek között átadták az MA/MSc diplomákat. Idén 59 diák vehette át a képesítését igazoló okleveleket, akik tanítói, történelem, biológia, magyar nyelv és irodalom, ukrán nyelv és matematika szakon végeztek. Csernicskó István, Orosz Ildikó és Brenzovics László kézfogással üdvözölte a végzősöket.

A Diákhimnuszt követően Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Alapítvány elnöke mondta el köszöntőjét. Beszédében annak tényét hangsúlyozta, hogy a mintegy száz évvel ezelőtt a határokon túl ragadt magyarság a sok küzdelmes évtized után is fennmaradt, él, és a fiatalok olyan generációi nevelkednek itt fel, akik tovább vihetik a magyarság szellemi és kulturális örökségét.

Orosz Ildikó, a II. RF KMF elnöke köszöntőjében Márton Áront idézve úgy fogalmazott: „Akik őrhelyen állnak, éber figyelésre és megsokszorozott munkára vannak ítélve”. Mint mondta, olyan évfolyam hallgatói állnak most itt, akiknek halmozottan sok feladat és munka jutott a főiskolán töltött évek alatt. Számos ellenőrzés érte ez időszakban az intézményt, ám a tanulók minden esetben jól vizsgáztak. A diplomába fektetett sok munka pedig meghozta gyümölcsét. Végezetül Wass Albert szavait helyezte a friss diplomások szívére: „Ki bántja a magyart: téged is üt. Nemzeted jussát, igazát védeni kötelességed. Csak úgy lesztek erősek, ha megvéditek egymást. Bárki magyar vesztesége a te veszteséged is.”

Az ünnepség a jelen lévő történelmi egyházak képviselőinek áldáskérésével, majd a Szózat és a Mindig velem, Uram, mindig velem kezdetű dicséret eléneklésével zárult.

Gál Adél

Kárpátalja.ma