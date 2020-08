Diplomaátadó ünnepség a Rákóczi-főiskola Szakgimnáziumában

Zárt keretek között vehették át okleveleiket a Rákóczi-főiskola Szakgimnáziumának végzős hallgatói augusztus 4-én. Az ünnepséget a beregszászi római katolikus templomban tartották.

A rendezvény ökumenikus istentisztelettel kezdődött, ahol a történelmi egyházak képviselői hirdettek igét.

Ezután Csernicskó István, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (II. RFKMF) megbízott rektora köszöntötte a végzős hallgatókat. Útravalóként elmondta jókívánságait, bíztatva őket, hogy találják meg helyüket a világban, és a Szakgimnáziumban megszerzett tudást folyamatosan gyarapítva legyenek boldogok és sikeresek.

–Egy rendhagyó tanév rendhagyó oklevélátadóján lehetünk együtt, hiszen még egy hete is kétséges volt, hogy egyáltalán összegyűlhetünk és személyesen adhatjuk át a megérdemelt okleveleket kedves végzőseinknek – indította évértékelő beszédét Soós Katalin, a II. RFKMF Szakgimnáziumának igazgatója. Kiemelte, hogy év közben a hatályos törvényeknek megfelelően a Felsőfokú Szakképzési Intézet nevét Szakgimnáziummá változtatták, mely egy új korszak kezdetét jelképezte. Az igazgatóasszony elmondta azt is, hogy az intézmény idén ünnepelte ötödik születésnapját, és nagy tervekkel indultak az új tanévnek. – Az évünk rendkívüli lett, de nem úgy, ahogyan mi terveztük. Ünnepi terveinket az oktatás megszervezésének problémái váltották fel.

Ezután beszámolt az első és második félév eseményeiről. A diákok számos rendezvényen, kiránduláson, csapatépítő programon és tanulmányi versenyen vettek részt, ahol kiemelkedő eredményeket értek el.

Végezetül megköszönte a vezetőség, a tanárok és diákok munkáját egyaránt, majd jókívánságokat intézett a végzősökhöz. – Az alapot megkaptátok, most már rajtatok a sor! Legyetek bátrak, elszántak, bízzatok magatokban! Tudjátok: „Amit az ember vet, azt is aratja.” (Galata 6:7) – zárta gondolatait.

Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár a járványügyi helyzetre való tekintettel levélben üzent a végzősökhöz, majd Maruzsa Zoltán, Magyarország Kormányának köznevelésért felelős államtitkárának videóüzenetét tekinthették meg a jelenlévők.

A végzős hallgatók nevében Ferku Szilveszter szociális munka szakos diák mondott köszönetet.

Ezt követően átadták az Év diákja-kitüntetést, melyet a 2019–2020-as tanévben Gécse Karolina Angéla alkalmazott matematika szakos tanuló kapta.

A végzős növendékek fogadalomtétele és a diplomák általános ismertetése után 77 diák vehette át a végzettséget igazoló okiratát, melyek közül hárman kitüntetéses oklevélben részesültek.

Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke rendhagyó időszaknak nevezte az elmúlt tanévet, s örömét fejezte ki, hogy a nehézségek ellenére is sikerült megtartani a diplomaátadó ünnepséget. – Ez a válság, ami a koronavírus következtében alakult ki, rámutatott arra, hogy milyen törékeny az emberi élet és a társadalom. Azonban nekünk küzdenünk kell. Küzdenünk kell azért, hogy elérjük céljainkat. Önök most kilépnek az életbe, folytatják tanulmányaikat, munkát vállalnak egy rendkívül nehéz időszakban. Kívánom, hogy ebben a „szélviharban” próbálják megőrizni azokat az értékeket, amelyeket tanáraiktól kaptak az elmúlt időszakban.

A felszólalások sorát dr. Orosz Ildikó, a II. RFKMF elnöke zárta. – Az élet egy nagy kihívás, melyből most ízelítőt kaptak. Önök előtt is számos kihívás fog állni, s ezekre meg kell találni a legeslegjobb választ. Próbálják meg, ha nem is mindig sikerül, de törekedniük kell rá – mondta az elnökasszony, aki egy Albert Enstein idézettel búcsúzott a ballagóktól. – „Az összevisszaságban találd meg az egyszerűséget, a hangzavarban a harmóniát. A nehézségek közt mindig ott van a lehetőség.”

A rendezvény a történelmi egyházak képviselőinek áldáskérésével és a Szózat eléneklésével zárult.

Mondik Márta

Kárpátalja.ma