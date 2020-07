Elkezdődtek a felvételi vizsgák a Rákóczi-főiskola szakgimnáziumában

Véget ért a jelentkezési időszak a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Szakgimnáziumában július 13-án. A meghirdetett szakokra összesen 92 ember regisztrált és 176 kérvényt nyújtottak be. A felvételi vizsgák időszaka július 15-én kezdődött. A részletekről Kóré Dóra, a szakgimnázium felvételi bizottságának titkára adott tájékoztatást.

– Milyen szakokra lehetett jelentkezni, és ezekhez milyen vizsga szükséges?

– Idén is öt szakra – óvodapedagógia, szociális munkára, számvitel és adóügy, alkalmazott matematika és turizmus – lehetett jelentkezni. A felvételi vizsgák július 15-én kezdődtek a földrajz tantárggyal, mely a turizmus szakra való felvételihez szükséges. Július 16-án tartják az irodalom vizsgát, amely magyar és világ irodalom kérdéseket foglal magába, ami az óvodapedagógia és szociális munkára jelentkezők számára kötelező. Pénteken, azaz július 17-én vizsgáznak matematikából azok a tanulók, akik az alkalmazott matematika vagy a számvitel és adóügy szakokra nyújtották be jelentkezésüket. Minden felvételiző számára egységesen kötelező az ukrán tollbamondás is, amely július 20.-án lesz.

– Milyen előnyökkel jár az, ha valaki a szakgimnáziumba jön tanulni?

– Azok a tanulók, akik a 9. osztály befejezése után a szakgimnáziumot választják, azok az itt befejezett négy év után érettségi bizonyítványt és egy szakképesítést, diplomát is kapnak. A második évfolyamon minden diák emelt szintű érettségi vizsgát tesz (ZNO), amire az intézmény biztosítja a felkészítést. Ez azt jelenti, hogy a tanulóknak a ZNO kapcsán semmilyen adminisztratív feladattal nem kell foglalkozniuk. A vizsgára való jelentkezést, az utazást az intézmény szervezi meg számukra.

Hozzá kell tennünk, hogy a szakgimnáziumban szerzett diplomával a tanulók a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán is folytathatják tanulmányaikat, akár rögtön a második évfolyamon is.

– Van-e arra lehetőség, hogy a középiskola elvégzése után jelentkezzen valaki az emelt szintű szakképesítés keretében meghirdetett szakokra?

– A 11. osztály befejezése után jelentkezők, tehát akik már rendelkeznek érettségi bizonyítvánnyal, a második évfolyam megüresedett helyein kezdhetik meg tanulmányaikat. Ők a 2020. évi külső független értékelésen (ZNO) szerzett két tanúsítvány (szertifikát) benyújtásával jelentkezhetnek a szociális munka, alkalmazott matematika, valamint számvitel és adóügy szakokra. Az emelt szintű szakképzés második évfolyamára csak elektronikusan lehet jelentkezni, azaz a felvételizőknek augusztus 1-jétől regisztrálniuk kell felhasználói fiókjukat az országos elektronikus jelentkezési rendszerben, a ez.osvitavsim.org.ua című honlapon.

Gál Adél

Kárpátalja.ma