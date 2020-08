A Bayern kíméletlenül padlóra küldte a Barcát

Történelmi vereséget mért negyeddöntős ellenfelére a labdarúgó Bajnokok Ligája péntek esti mérkőzésén a német Bayern München. A bajorok 8:2-es kiütéssel ejtették ki a spanyol Barcelona csapatát.

2007 óta először fordul elő, hogy nem lesz spanyol csapat a legjobb négy között, sőt, olyanra sem volt példa 2006 óta, hogy sem Cristiano Ronaldo, sem pedig Lionel Messi nem fog elődöntőt játszani.

A Bayern München pénteki mészárlásával új rekordot állított fel: az első csapat lett, amely nyolc gólt szerzett a BL-ben egyenes kieséses mérkőzésen. Ami a gólkülönbséget illeti, a Bayern München beállította a 2006–2007-es kiírás Manchester United–Roma csatájának visszavágóján (7:1) jegyzőkönyvezett negyeddöntős BL-rekordot.

Ami a Barcelonát illeti, ők negatív csúcsot állítottak be, hiszen ez volt történelmük legnagyobb veresége a nemzetközi kupák tekintetében, és tizenkét év után ez az első olyan szezonja a katalánoknak, amikor egyetlen trófeát sem nyertek.

A mérkőzés nagyon jól indult a Bayern számára, Müller már a negyedik percben megszerezte a vezetést. Nem sokat kellett várni az újabb német gólra, de azt már a saját kapujába lőtte a felszabadítani igyekvő Alaba, így a Barcelona örülhetett (1:1). Ezután mintha magára talált volna a spanyol csapat, több helyzetet is kidolgoztak, de a következő gólt, gólokat is a Bayern játékosai szerezték: a 22. percben Perisic, a 28.-ban Gnabry, a 31.-ben pedig ismét Thomas Müller volt eredményes (1:4). A csapatok a második játékrészt is aktívan kezdték.

Luis Suarez az 57. percben szépített, és ekkor még megcsillant a reménysugár a spanyolok részére. A németek ezt másképp gondolták, és földbe döngölték ellenfelüket. A 63. percben Kimmich lőtte be az ötödik bajor gólt.

A 75. percben az ex-barcelonai Coutinho is beállt, és nem is akárhogyan szállt be a meccsbe. A 82. percben az ő beadásából fejelt Lewandowski ter Stegen kapujába, majd a 85. és 89. percben Coutinho szerezte csapata hetedik és nyolcadik gólját is, ezzel teljesen padlóra küldve a katalánokat.

A Bayern 8:2-re kiütötte a Barcelonát, és az elődöntőben a Manchester City–Lyon párharc győztesével csapnak össze a bomba formában futballozó favoritok.

Bajnokok Ligája, negyeddöntő:

Barcelona (spanyol) – Bayern München (német) 2–8

Lisszabon, Estádio da Luz, zárt kapuk mögött. Vezette: Skomina (szlovén)

Barcelona: ter Stegen – Semedo, Piqué, Lenglet, Alba – S. Roberto (Griezmann, a szünetben), Busquets (Ansu Fati, 70.), F. de Jong, Ar. Vidal – Messi, L. Suárez. Vezetőedző: Quique Setién

Bayern: Neuer – Kimmich, J. Boateng (Süle, 71.), Alaba, Davies (L. Hernández, 84.) – Goretzka (Tolisso, 84.), Thiago – Gnabry (Coutinho, 70.), T. Müller, Perisic (Coman, 67.) – Lewandowski. Vezetőedző: Hansi Flick

Gólszerzők: Alaba (7. öngól), L. Suárez (57.), ill. T. Müller (4., 31.), Perisic (22.), Gnabry (28.), Kimmich (63.), Lewandowski (82.), Coutinho (85., 89.)

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma