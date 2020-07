Az ungvári hálóőr is távozott Debrecenből

Három év után távozik Debrecenből a rutinos kárpátaljai kapus, Nagy Sándor, akit 2018-ban a szezon legjobbjának szavaztak meg a szurkolók. A 34 éves ungvári születésű hálóőrt 2017 nyarán igazolta le a Debreceni VSC a Gyirmót FC Győr csapatától.

A DVSC azt is bejelentette, hogy Nagy a Budapest Honvéd együttesében folytatja pályafutását, mely csapat színeiben korábban már pályára lépett, bár sérülése miatt csupán egy alkalommal.

A Lokiban eltöltött idő alatt 78 bajnoki, 4 Európa Liga és 1 Magyar Kupa mérkőzésen védte a kaput, 15 alkalommal kapott gól nélkül hozta le a találkozót. Nagy megtiszteltetés érte 2018-ban, amikor megkapta a szezon legjobb Loki-játékosának járó Zilahi-díjat. Nagyon szerették a hajdúsági szurkolók, akik ugyanabban az esztendőben a klub hivatalos honlapján indított szavazáson őt választották meg a szezonban legjobb teljesítményt nyújtó játékosnak. Debreceni karrierje előtt Nagy 104 alkalommal lépett pályára az Ungvári Hoverla gárdájában, hétszer a romániai Bihor Oradea (Nagyvárad) együttesében, egy alkalommal a Honvédban, kilencszer a Honvéd tartalékcsapatában és szintén kilencszer a győri Gyirmót FC-ben.

A szakmai stáb két szezonon keresztül javarészt a kezdőcsapatba nevezte Nagy Sándort, akinek a legutóbbi idényben több sérülés is megnehezítette a dolgát, és Kondás Elemér vezetőedző érkezése után már kevesebb alkalommal kapott lehetőséget. A Mezőkövesd ellen mutatkozott be, és érdekesség, hogy a Mezőkövesd ellen lépett pályára utolsó alkalommal piros-fehér mezben. Nagy távozásával már csak egy kárpátaljai játékos maradt a hajdúságiaknál, az izsnyétei Kusnyír Erik személyében, mivel Juruj Habovda is távozott a DVSC-től, mint arról korábban beszámoltunk.

Az élvonaltól búcsúzó Debreceni VSC komoly átalakításon megy keresztül, és komolyan készülnek az NB I-be való visszajutásra. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint például Korhut Mihály érkezése. A 31 esztendős, 22-szeres magyar válogatott védő legutóbb a görög Arisz Szalonokinél játszott. Korhut 2009 augusztusa és 2016 augusztusa között 151 NB I-es mérkőzést játszott a Lokiban (hét gólt szerzett), 2011 tavaszán fél évig (tíz bajnokin) kölcsönben a Kaposvári Rákócziban futballozott. A Debreceni VSC-vel háromszor volt bajnok és háromszor Magyar Kupa-győztes, egy Szuperkupát és egy Ligakupát is nyert.

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma