Bajnokverés Fehérváron, sovány Barca-siker az Atletic ellení

A magyar labdarúgó OTP Bank Liga 32. fordulójában az ezüstérmes MOL Fehérvár egygólos győzelmet aratott a bajnok Ferencváros fölött. A találkozó előtt szép gesztust tettek a hazaiak: a Vidi játékosai díszsorfalat álltak a már bajnok zöld-fehéreknek. A ferencvárosiak edzője több fiatal játékost is pályára küldött azok mellett, akik eddig nem kaptak sok lehetőséget, így a szurkolók nagy bánatára nem egy parázs rangadót, hanem egy „felkészülési” mérkőzést játszott Szerhij Rebrov legénysége. A fehérváriak egyetlen gólját a visszavonuló Juhász Roland szerezte büntetőből. Ezután több lehetősége is volt a hazai csapatnak, de a Fradi legjobbjának bizonyuló Gróf Dávidnak köszönhetően több gólt már nem tudtak szerezni. Ez volt Juhász Roland és Vinicius Paulo búcsúmeccse is a székesfehérváriak csapatában, melyet győzelemmel tudtak ünnepelni a játékosok.

A kiesés ellen küzdő Újpest FC a kirobbanó formában lévő Zalaegerszeget fogadta, akik már az előző fordulóban kiharcolták a bentmaradást. A találkozón Simon Krisztián góljával szereztek vezetést a lila-fehérek, amire csak a 83. percben jött a ZTE válasza, McWoods talált be az újpesti kapuba. A hazaiak az utolsó másodpercig hajtottak a győzelemért, ami össze is jött nekik, a 94. percben Ristevski gólja után örülhettek az újpestiek a három pontnak. A fővárosiak ezzel szinte biztosan megőrzik NB I-es tagságukat, mivel az utolsó fordulóban a már rég kieső Kaposvárt fogadják, továbbá a riválisok botlására is számíthatnak a szerdai játéknapon.

A spanyol La Liga 31. fordulójában az FC Barcelona a nagy mumusának számító Atletic Bilbaot fogadta, és két év után végre sikerült a katalánoknak megtörniük a „Bilbao átkot”. A két csapat négy legutóbbi találkozóján két döntetlen és két Atletic-győzelem született, ezúttal viszont Rakitic góljával sikerült győzniük a hazaiaknak. Az Atletico Madrid is győzni tudott, a matracosok a Levante vendégeként gyűjtötték be a három pontot. Ezzel feljöttek a harmadik helyre, megelőzve a Sevilla csapatát.

Az OTP Bank Liga 32. fordulójában:

MOL Fehérvár – Ferencvárosi TC 1:0 (Juhász 45. – büntetőből)

MOL Fehérvár: Kovácsik – Fiola (Hangya 89.), Juhász (Musliu 90.), Vinícius, Stopira – Houri, Pátkai – Nego, Hodzic (Nikolov 70.), Petrjak (Bamgboye 75.) – Nikolics (Futács 90.)

FTC: Gróf – Botka (Blazic 72.), Frimpong, Otigba, Civic (Ramadan 61.) – Csonka, Sigér (Lodico 72.) – Skvarka, Isael (Csontos 61.), Heister – Szihnyevics (Tokmac 82.)

Újpest FC – Zalaegerszegi TE 2:1 (Simon 37., Ristevski 94. és McWoods 83.)

A spanyol La Liga 31. fordulójában:

Levanta – Atletico Madrid 0:1 (Gonzalez 15. – öngól)

Barcelona – Atletic Bilbao 1:0 (Rakitic 71.)

Valladolid – Getafe 1:1 (Unal 45+5. – büntetőből és Mata 41.)

Az angol Premier League 31. fordulójában:

Leicester – Brighton 0:0

Tottenham – West Ham 2:0 (Soucek 64. – öngól, Kane 82.)

Az olasz Serie A 27. fordulójában:

Spal – Cagliari 0:1 (Simeone 93.)

Verona – Napoli 0:2 (Milik 38., Lozano 90.)

Torino – Udinese 1:0 (Belotti 16.)

Genoa – Parma 1:4 (Falque 59. – büntetőből és Cornelius 18., 33., 53., Kulusevski 87.)

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma