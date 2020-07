Csúszik a foci-vb csoportjainak sorsolása

A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) elhalasztotta a 2022-es katari futball-világbajnokság interkontinentális pótselejtezőit, ezért csúszik a sportesemény csoportjainak sorsolása is – olvasható a csakfoci.hu hírpoltálon.

A FIFA csütörtöki tanácsülésén a koronavírus-járvány miatt döntött úgy, hogy 2022 márciusa helyett júniusban rendezik majd meg a pótselejtezőket, emiatt az áprilisra tervezett sorsolás is legalább két hónapot fog csúszni. A szervezet közlése szerint ezzel szeretnék könnyíteni a játékosok dolgát a pandémia miatt összesűrűsödő versenynaptárban. A világbajnokság főpróbáját 2021-ben tartják, amikor a katari helyszíneken arab válogatottak részvételével nemzetközi tornát rendeznek. A december 1. és 18. közötti viadalon ázsiai és afrikai együttesek szerepelnek majd. A FIFA arról is döntött, hogy idén szeptemberben nem rendeznek vb-selejtezőket az ázsiai, az afrikai, a dél-amerikai és óceániai régióban. A selejtezőket ősszel csupán Európában és Észak-Amerikában fogják megtartani. A kimaradó játéknapokat jövő júniusban pótolják az érintett régiókban.

A nemzetközi szervezet az európai szövetség (UEFA) korábbi ajánlásának megfelelően az októberi és novemberi válogatott játéknapok számát eggyel növeli, így azokban az időszakokban a szokásos kettő helyett három mérkőzést játszanak majd a válogatottak: a magyar nemzeti csapat októberben pótolja a bolgárok elleni Európa-bajnoki pótselejtezőt, illetve továbbjutás esetén novemberben fogadja az izlandi-román párharc győztesét.

Ezenkívül rendelkeztek arról is, hogy a jövő nyárra halasztott tokiói olimpián minden olyan labdarúgó pályára léphet, aki idén még szerepelhetett volna, de jövőre már túlkorosnak számítana (mivel 23 év feletti labdarúgókból csak három szerepelhet mindegyik válogatottban). A spanyol olimpiai keretben például olyan nevekkel is találkozhatunk, mint a 36 éves világbajnok és kétszeres Európa-bajnok, Barca-ikon Andres Iniesta, aki jelenleg Japánban futballozik, vagy a szintén világ- és Európa-bajnok Sergio Ramos, aki 34 évesen is a Real Madrid és a spanyol válogatott oszlopos tagja. A Manchester Cityben szereplő David Silva, vagy a Barcelonában futballozó Gerard Pique is szerepel azon a listán, akik pályára léphetnek a tokiói játékokon. Rajtuk kívül a PSG két sztárjátékosa, a brazil Neymar és a francia Kylian Mbappe is kijelentette, hogy szívesen képviselné hazája válogatottját az olimpiai focitornán.

A FIFA emellett felszabadított egy 1,5 milliárd dolláros pénzalapot, amellyel a koronavírus-járvány utáni helyreállásban támogatják a tagszervezeteket. Az országos szövetségek mindegyike összesen 3,5 millió dolláros vissza nem térítendő támogatásra számíthat, továbbá éves bevétele 35 százalékáig, maximum 5 millió dollárig kölcsönt is felvehet.

A 32 csapatos katari világbajnokságot a viadal történetében első alkalommal rendezik meg télen, a sporteseményt 2022. november 21. és december 18. között rendezik meg az ázsiai országban.

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma