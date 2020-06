Döntetlen a minaji rangadón, Dinamo-vereség Csernyihivben

Az ukrán labdarúgó másodosztály 21. fordulójában igazi rangadóra került sor Minajban. A hazai Minaji FC látta vendégül egyik legnagyobb vetélytársát a feljutást érő helyekért, a listavezető Ingulec Petrove csapatát. A Premier Ligában a második helyért harcoló Dinamo Kijev vereséget szenvedett a Deszna Csernyihiv otthonában.

A minajiak Anatolij Nurijev góljával szerezték meg a vezetést a 39. percben, majd az 55. percben emberelőnybe került az Ung-parti gárda, Szemenko jutott a kiállítás sorsára. Ennek ellenére újabb gólt már nem tudott szerezni Vaszil Kobin csapata, az Ingulec viszont igen, Mishurenko egyenlített a 73. percben. A Minaji FC 38 pontjával a hetedik helyről várja a folytatást, csupán három ponttal lemaradva a listavezetők, a 41-41 pontos Metaliszt 1925 Harkiv és az Ingulec Petrove csapatától. Az élmezőny csapatai közül a Metaliszt mellett az Agrobiznesz Volocsiszk is idegenben tudott nyerni, a Rukh Lviv pedig döntetlent játszott Mikolajivban. A következő fordulóban a 14. helyezett Balkani otthonába látogat a kárpátaljai csapat.

A Dinamo Kijev nagy meglepetésre ideje korán kiszállt a bajnoki aranyért folytatott harcból, sőt a második helyért is nagy csatában vannak a Zorja Luganszk és a Deszna Csernyihiv csapatával. A csernyihivi mérkőzésen a kijeviek már a harmadik percben megszerezték a vezetést Cigankov góljával, amire a Deszna a 25. percig kétszer is válaszolni tudott. Cigankov a 86. percben meglőtte második gólját is, de a fővárosiak nem örülhettek sokáig, a 91. percben harmadszor is betaláltak a hazaiak Buscsan kapujába. A Zorja Luganszk a már bajnok Sahtar Donyeck vendégeként tudott pontot szerezni, és csupán két ponttal vannak lemaradva a Dinamo Kijevtől. A 29. fordulóban a Dinamo Kijev a Sahtart fogadja, a Deszna a Koloszt látja vendégül, a Zorja vendége pedig az Olekszandrija csapata lesz.

Az ukrán másodosztály 21. fordulójának eredményei:

Hirnyik-Sport–Balkani 4:0

Minaji FC–Ingulec Petrove 1:1

Cserkascsina–Metaliszt 1925 Harkiv 1:4

Metalurg Zaporizzsja–Agrobiznesz Volocsiszk 1:3

Kramatorszk–Kreminy Kremencsuk 1:0

Mikolajiv–Rukh Lviv 1:1

Az ukrán Premier Liga 28. fordulójának eredményei, felsőház:

Deszna Csernyihiv–Dinamo Kijev 3:2

Sahtar Donyeck–Zorja Luganszk 0:0

Kolosz Kovalyovka–Olekszandrija 2:1

A tabella állása, felsőház:

1. Sahtar Donyeck 72 pont, 2. Dinamo Kijev 55 p., 3. Zorja 53 p., 4. Deszna 52 p., 5. Olekszandrija 43 p., 6. Kolosz 29 p.

Az ukrán Premier Liga 28. fordulójának eredményei, alsóház:

Mariupol–Dnyipro-1 2:1

Vorszkla Poltava–Olimpik Donyeck 0:0

Karpati Lviv–FK Lviv 1:1

A tabella állása, alsóház:

7. Dnyipro-1 34 p., 8. Mariupol 33 p., 9. Vorszkla 27 p., 10. Olimpik Donyeck 24 p., 11. Lviv 23 p., 12. Karpati Lviv 15 p. (24 mérkőzés).

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma