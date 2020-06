Élre állt a Real, győzött a Juve és a Milan

A Real Madrid idegenben is győzni tudott, ezzel a spanyol labdarúgó bajnokság, a La Liga tabellájának élére állt a 30. fordulót követően.

Az olasz Serie A 25. fordulójában az AC Milan és a Juventus idegenben, az Internazionale csapata pedig hazai pályán gyűjtötte be a három pontot. Az angol Premier League 30. fordulójában hengerelt a Manchester City, idegenben győzött a Chelsea, a liverpooli rangadón pedig gólnélküli döntetlen született. Nagy meglepetésre ismét vereséget szenvedett a londoni Arsenal csapata, az Ágyúsok ezúttal a Brighton vendégeként véreztek el. A magyar OTP Bank Liga 31. fordulójában a kiesés ellen küzdő Debreceni VSC kiütötte a Diósgyőr csapatát, a Kisvárda pedig Kaposvárról hozta el a három pontot. Az ukrán Premier Ligában győzni tudott a Dinamo Kijev, így őrzi második helyét a már bajnok Sahtar Donyeck mögött.

A spanyol bajnokságban a Real Madrid a Real Sociedad vendége volt. A Királyi Gárda Sergio Ramos révén szerezte meg a vezetést, aki az 50. percben talált be büntetőből. A 70. percben Karim Benzema is betalált, kettőre növelve a madridiak előnyét. A hazaiak csak szépíteni tudtak, a 83. percben Merino góljával módosult 1:2-re az állás, ami ezután már nem változott. A Celta Vigo hat góllal küldte padlóra az Alaves csapatát, a Valencia pedig kétgólos sikert aratott az Osasuna fölött. A Villareal és a Sevilla nem bírt egymással, a rangadón 2:2-es döntetlent értek el a csapatok. A tabella élén a Realnak és a Barcelonának egyaránt 65 pontja van, a harmadik helyezett Sevilla 53 pontos, az Atletico Madrid pedig 52 pontjával még a Bajnokok Ligája indulást érő negyedik helyen áll. A kieső helyeken a Mallorca, a Leganes és az Espanyol tartózkodik.

A magyar labdarúgó NB I 31. fordulójában a Kisvárda a már biztos kieső Kaposvár otthonába látogatott. A szabolcsi csapat egy hatalmas kapushibának köszönhetően tudta megszerezni a győzelmet a becsülettel küzdő somogyi zöld-fehérek ellen. A Kisvárda csapatában végig pályán volt az alsókerepeci Hei Viktor. A Debreceni VSC négygólos kiütéses győzelmet aratott a Diósgyőri VTK fölött, a találkozón Szécsi duplázni tudott, majd Szatmári és Tőzsér is betalált a miskolciak kapujába. A hazaiaknál a kárpátaljai különítményből ezúttal csak az izsnyétei Kusnyír Erik lépett pályára. A 35 pontos Debrecen két fordulóval a bajnokság vége előtt még mindig a kieső helyen tanyázik, előttük a Paksnak és az Újpestnek 37, a Kisvárdának pedig 38 pontja van.

Az ukrán Premier Liga 27. fordulójában a Deszna vendégeként tudott nyerni a Dinamo Kijevet üldöző Zorja Luhanszk. A luhanszkiak két góllal is vezettek a találkozón, majd a hazai csapat a 98. percben szépített büntetőből. A Dinamo a Kolos Kovalyovkát fogadta, és a büntetők mérkőzésének is nevezhető találkozón 2:1-re verték meg a becsülettel küzdő újoncot. A találkozón a kijeviek mindkét góljukat tizenegyesből szerezték, ahogy a vendégek is két büntetőhöz jutottak, viszont ők az elsőt nem tudták értékesíteni. A fővárosiak győzelmét megkönnyítette, hogy a 63. perctől emberelőnyben játszottak. A már bajnok Sahtar Donyeck mögött tizenhat ponttal lemaradva tartja második helyét az 55 pontos Dinamo, a Zorjának 52, a Desznának pedig 49 pontja van.

A spanyol La Liga 30. fordulójában:

Real Sociedad–Real Madrid 1:2

Celta Vigo–Alaves 6:0

Villareal–Sevilla 2:2

Valencia–Osasuna 2:0

Leganes–Granada 0:0

Az olasz Serie A 25. fordulójában:

Atalanta–Sassuolo 4:1

Internazionale–Sampdoria 2:1

Lecce–AC Milan 1:4

Bologna–Juventus 0:2

Fiorentina–Brescia 1:1

A bajnokság állása: 1. Juventus 66 pont, 2. Lazio 62 p., 3. Internazionale 57 p., 4. Atalanta 51 p., 5. AS Roma 45 p., 6. Napoli 39 p., 7. AC Milan 39 p., […] 18. Lecce 25 p., 19. Spal 18 p., 20. Brescia 17 p.

Az angol Premier League 30. fordulójában:

Brighton–Arsenal 2:1

Watford–Leicester 1:1

Aston Villa–Chelsea 1:2

Everton–Liverpool 0:0

Newcastle United–Sheffield United 3:0

Manchester City–Burnley 5:0

A bajnokság állása: 1. Liverpool 83 pont, 2. Manchester City 63 p., 3. Leicester 54 p., 4. Chelsea 51 p., 5. Manchester United 46 p. […] 18. Bournemouth 27 p., 19. Aston Villa 26 p., 20. Norwich 21 p.

A magyar OTP Bank Liga 31. fordulójában:

Kaposvári Rákóczi–Kisvárda 1:2

Debreceni VSC–Diósgyőri VTK 4:0

Az ukrán Premier Liga 27. fordulójában:

Deszna–Zorja Luhanszk 1:2

Dinamo Kijev–Kolos Kovalyovka 2:1

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma