Emberhátrányban és „munkácsi” góllal nyert a Fradi

A magyar labdarúgó OTP Bank Liga harmadik fordulóját rendezték meg hétvégén, ahol a címvédő Ferencvároson kívül a MOL Fehérvár, a Puskás Akadémia és a Kisvárda is nyerni tudott a vasárnapi játéknapon. A másodosztályban Vasas – Debreceni VSC rangadót rendeztek.

A Bajnokok Ligájában is érdekelt FTC Zalaegerszegen vendégeskedett, ahol fantasztikus atmoszféra fogadta a csapatokat. A találkozó egyik főszereplője Pintér Csaba játékvezető volt, aki nem tudta kézben tartani a mérkőzést, és több hibát is elkövetett. A 31. percben Botka Endre szabálytalankodott a tizenhatoson kívül, amiért Pintér tévesen tizenegyest ítélt, és ha mindez nem lett volna elég, azonnali piros lappal büntette a vendégek hátvédjét. A büntetőt Babati Benjámin végezte el, de nem sikerült értékesítenie, mivel Dibusz Dénes lábbal hárította a középre rúgott labdát. A 40. percben a tíz emberrel játszó fővárosi zöld-fehérek szerezték meg a vezetést, Civic lőtt gyönyörű gólt a hosszúsarokba. A második játékrész elején a Fradi megduplázta előnyét: a munkácsi születésű Igor Haratyin fejelt a zalaegerszegi kapuba. A ZTE a 83. percben még szépíteni tudott, de több gólt már nem szereztek a hazaiak (1:2). A 93. percben Lesjak követett el durva szabálytalanságot, amiért megkapta második sárgáját, így a hazaiak is tíz emberrel fejezték be a találkozót.

Az eddig jól menetelő Budafoki MTE ezúttal nem bírt ellenfelével, a tavalyi ezüstérmes MOL Fehérvár 4:1-re nyert az újonc otthonában. Az U21-es válogatottba behívott viski Takács Ronald ezúttal 46 percet töltött pályán, és begyűjtött egy sárga lapot.

Továbbra is pont nélkül áll a Budapest Honvéd, akik ezúttal a Kisvárda ellen szenvedtek 2:1-es vereséget hazai pályán. A hazaiaknál az ungvári Nagy Sándor a kispadon kapott helyet, a Kisvárda csapatában szereplő alsókerepeci Hei Viktor pedig végigjátszotta a találkozót.

A Puskás Akadémia nyolc magyar játékossal a kezdőben 3:2-re múlta felül az Újpest FC-t. A lila-fehérek a 41. perctől emberhátrányban futballoztak, ugyanis Stieber Zoltán a kiállítás sorsára jutott. A 92. percben Burekovic is pirosat kapott, így a fővárosiak kilenc emberrel fejezték be a mérkőzést.

A Mezőkövesd Berecz és Cseri bombagóljaival 2:1-re verte idegenben a Paksot. A hazaiak egyetlen gólját Böde Dániel szerezte. A vendégeknél futballozó nagyszőlősi Vajda Sándor a 60. percben lépett pályára. A Diósgyőri VTK az MTK csapatát fogadta, és az izgalmas összecsapás 1:1-es döntetlennel ért véget.

A másodosztály rangadóján a nagydobronyi Hidi M. Sándort foglalkoztató Vasas fogadta az izsnyétei Kusnyír Eriket soraiban tudó Debreceni VSC csapatát. A mérkőzés nem a magas színvonal miatt lesz emlékezetes, hanem a debreceniek kapusának borzalmas öklözéséről: Zöldesi Illés a saját kapujába pofozta az ártalmatlannak tűnő beadást. A találkozó 1:1-es döntetlennel zárult, mivel a vendégek egyenlíteni tudtak a 49.percben Baráth Péter révén. A hét meccsen tizennégy pontot szerző Loki vezeti az NB II tabelláját, a második Szolnoknak szintén tizennégy pontja van. Őket üldözi az egyaránt tizenhárom pontos Gyirmót, Nyíregyháza és Békéscsaba. A Vasas tíz pontjával csupán a tizenegyedik helyen szerénykedik.

Az OTP Bank Liga 3. fordulójának eredményei:

Diósgyőri VTK – MTK Budapest 1:1

Paks – Mezőkövesd 1:2

Zalaegerszegi TE – Ferencvárosi TC 1:2

Budafoki MTE – MOL Fehérvár 1:4

Puskás Akadémia – Újpest FC 3:2

Budapest Honvéd – Kisvárda 1:2

A Merkantil Bank Liga 7. fordulójában:

Vasas – Debreceni VSC 1:1

Kopasz Gyula

